Газзаев о победе ЦСКА в матче с «Динамо»: «Соперники разного класса. Один гранд реальный, а второй – с претензией на что-то. Армейцы способны побороться за чемпионство с такой игрой»

Валерий Газзаев считает, что ЦСКА значительно превзошел «Динамо» в дерби.

Армейцы в гостях обыграли бело-голубых (3:1) в 5-м туре Мир РПЛ .

– Смотрел матч на стадионе. Получил удовольствие от дерби. Во время игры испытывал смешанные чувства. Все-таки встречались не чужие для меня клубы. В «Динамо» отыграл 8 лет, четыре года тренировал бело-голубых. Семь лет отработал в ЦСКА.

В общем, мы посмотрели встречу двух наших грандов. Только один гранд – реальный, а второй – с претензией на что-то...

– Закономерный результат?

– Конечно! Первый тайм ЦСКА провел просто блестяще! Классическая игра в исполнении команды Челестини ! По всем компонентам армейцы переиграли подопечных Карпина. До перерыва ЦСКА мог создать себе и более комфортное преимущество, забить больше.

Так что в первом тайме встречались соперники разного уровня, разного класса. Сейчас ЦСКА – одна из самых играющих команд в лиге, показывающая очень качественный футбол. С такой игрой армейцы способны побороться за чемпионство. Сегодня ЦСКА преподал «Динамо» хороший урок.

– Но после перерыва картина поменялась. Согласитесь, в какой-то момент бело-голубые могли вернуться в игру? Был убойный момент у Сергеева, Скопинцев из выгодной позиции не попал в угол.

– Все это так. Но тут нужно учитывать психологию футболистов ЦСКА. Когда ведешь со счетом 3:0, где-то подсознательно немного расслабляешься. А «Динамо» уже нечего было терять. Но я не могу сказать, что второй тайм остался за командой Карпина. Вовсе нет! У армейцев было несколько выходов один на один. И Алвес мог забивать, и Круговой не переиграл Лещука, – сказал бывший главный тренер ЦСКА и «Динамо ».