Кордоба забил 2-й и 3-й голы в сезоне. У форварда «Краснодара» 61 мяч в 123 играх за клуб
Джон Кордоба забил второй и третий голы в сезоне.
Форвард «Краснодара» отметился забитым мячом в игре против «Крыльев Советов» (5:0, второй тайм), забив на 42-й минуте – он замкнул прострел Гаэтана Перрена. На 86-й он стал автором дубля.
Эти голы стали для Кордобы вторым и третьим в сезоне, он провел восемь матчей в чемпионате России и Кубке страны.
Всего у Кордобы 61 гол за «Краснодар» в 123 играх.
