Кордоба забил 2-й и 3-й голы в сезоне. У форварда «Краснодара» 61 мяч в 123 играх за клуб

Джон Кордоба забил второй и третий голы в сезоне.

Форвард «Краснодара » отметился забитым мячом в игре против «Крыльев Советов » (5:0, второй тайм), забив на 42-й минуте – он замкнул прострел Гаэтана Перрена . На 86-й он стал автором дубля.

Эти голы стали для Кордобы вторым и третьим в сезоне, он провел восемь матчей в чемпионате России и Кубке страны.

Всего у Кордобы 61 гол за «Краснодар» в 123 играх.