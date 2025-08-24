  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дмитрий Кириченко: «В России нет футболистов сумасшедшего уровня, чтобы уезжать в топ-клубы»
20

Дмитрий Кириченко: «В России нет футболистов сумасшедшего уровня, чтобы уезжать в топ-клубы»

Дмитрий Кириченко не видит в России игроков сумасшедшего уровня.

«ЦСКА — топ-клуб России. Ты живешь в прекрасной стране, в своем городе с отличным стадионом. Да, сейчас нет еврокубков. Однако я был бы рад, если бы наши хорошие футболисты оставались в своем чемпионате. Мировых звезд я могу посмотреть по телевизору — в той же Испании или Англии. Практика показывает, что большая часть наших футболистов не выдерживает конкуренции в Европе за исключением Головина.

Мы видим примеры Захаряна, Миранчуков. Алексей Миранчук неплохо показал себя в «Аталанте», но у нас нет футболистов сумасшедшего уровня, чтобы уезжать в топ-клубы Европы. Время все равно расставит все по своим местам. Кто будет держать уровень продолжительное время, тот уедет. У Кисляка и Глебова сейчас, по сути, первый сезон, где они показывают такой уровень. Нужно время. Мы видим некоторые примеры. Тот же Глушенков — топ-игрок, а сейчас непонятно во что играет. Нужно время и терпение», — сказал экс-форвард ЦСКА.

Увольнять ли Семака?40128 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoДмитрий Кириченко
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoАтланта Юнайтед
logoАлександр Головин
logoЧемпионат.com
logoМатвей Кисляк
logoКирилл Глебов
logoАлексей Миранчук
logoМонако
logoМаксим Глушенков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Кириченко: «Ничего не вижу в футболе «Спартака». Команда сильно зависит от несолидных эмоций Станковича. Отсюда удаления»
522 августа, 08:35
Кто забил больше: Смолов или Аршавин? Титов или Тихонов? Миранчук или Миранчук?
721 августа, 13:45Тесты и игры
Мостовой в 12-й раз забил после выхода на замену в ЧР, побив рекорд для игроков в одном клубе
421 июля, 02:11
Главные новости
Алонсо про 3:0 с «Овьедо»: «Реал» доминировал в 1-м тайме и немного притормозил во 2-м. Винисиус отлично вышел и стал решающим фактором»
15вчера, 21:59
Фанаты «Овьедо» оскорбляли Винисиуса и желали ему смерти во время матча. В вингера «Реала» бросили бутылку, когда он праздновал второй гол Мбаппе
48вчера, 21:58Фото
«Реал» выиграл оба матча в Ла Лиге с общим счетом 4:0. Прошлый чемпионат начинали с победы и ничьей
25вчера, 21:43
Винисиус забил в Ла Лиге впервые с апреля. Вингер «Реала» прервал 7-матчевую безголевую серию в турнире
7вчера, 21:42
«Реал» выиграл 4 из 6 матчей при Алонсо. Единственное поражение – 0:4 от «ПСЖ»
14вчера, 21:36
Талалаев о Бубнове: «Такой рекламы «Балтике» еще никто не делал. Предлагаю руководству в профилакторий его отвезти, дать подлечиться, чтобы воспринимать футбол адекватнее»
82вчера, 21:29
Мбаппе ладонью закрыл рот Винисиусу, возмущавшемуся после ассиста в матче с «Овьедо». Вингер получил желтую за симуляцию незадолго до голевого действия
53вчера, 21:29Фото
У Мбаппе 47 голов за «Реал» во всех турнирах с начала прошлого сезона – больше всех в топ-5 лиг
41вчера, 21:28
Мбаппе забил 33 гола в 37 матчах за «Реал» в 2025 году
13вчера, 21:27
«Реал» разгромил «Овьедо» на выезде – 3:0. У Мбаппе дубль, у Винисиуса гол и ассист
430вчера, 21:25
Ко всем новостям
Последние новости
МЛС. «Канзас Сити» Шапи против «Сиэтла», «Атланта» Миранчука и «Торонто» не забили, «Интер Майами» без Месси сыграл 1:1 с «Ди Си Юнайтед»
1812 минут назадLive
Инкапиэ хочет уйти из «Байера». Клубы АПЛ интересуются защитником, отступные – 60 млн евро
117 минут назад
Тедеев о словах Дзюбы про необходимость усиления в «Акроне»: «Артем понимает, что игроков, как в «Зените» и «Спартаке», с ним не будет. Он привык всегда побеждать, ему небезразлично»
4вчера, 22:01
Тудор о 2:0 с «Пармой»: «Заслуженные три очка «Ювентуса». Было тяжело, но рано или поздно гол пришел бы»
3вчера, 21:45
Камбьязо получил прямую красную во 2-м тайме матча с «Пармой» за удар по лицу Левику
4вчера, 21:15Фото
У Жиру 2 гола в двух матчах за «Лилль» в Лиге 1. 38-летний форвард забил победный мяч в игре с «Монако» на 91-й минуте, на 99-й не реализовал пенальти
7вчера, 20:57
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Лилля», «Ренн» вдевятером пропустил 4 гола от «Лорьяна»
29вчера, 18:45Live
«Ювентус» обыграл «Парму» в 1-м туре – 2:0. Влахович и Дэвид забили с пасов Йылдыза, Камбьязо удалили
22вчера, 20:38
Дэвид забил в дебютном матче за «Ювентус». Форвард замкнул прострел Йылдыза в игре с «Пармой»
2вчера, 20:36
Морено о 0:2 с «Балтикой»: «Хотелось бы взять на себя ответственность. Игроки «Сочи» пока не показывают максимум»
7вчера, 20:15