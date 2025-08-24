Дмитрий Кириченко: «В России нет футболистов сумасшедшего уровня, чтобы уезжать в топ-клубы»

Дмитрий Кириченко не видит в России игроков сумасшедшего уровня.

«ЦСКА — топ-клуб России. Ты живешь в прекрасной стране, в своем городе с отличным стадионом. Да, сейчас нет еврокубков. Однако я был бы рад, если бы наши хорошие футболисты оставались в своем чемпионате. Мировых звезд я могу посмотреть по телевизору — в той же Испании или Англии. Практика показывает, что большая часть наших футболистов не выдерживает конкуренции в Европе за исключением Головина.

Мы видим примеры Захаряна, Миранчуков. Алексей Миранчук неплохо показал себя в «Аталанте», но у нас нет футболистов сумасшедшего уровня, чтобы уезжать в топ-клубы Европы. Время все равно расставит все по своим местам. Кто будет держать уровень продолжительное время, тот уедет. У Кисляка и Глебова сейчас, по сути, первый сезон, где они показывают такой уровень. Нужно время. Мы видим некоторые примеры. Тот же Глушенков — топ-игрок, а сейчас непонятно во что играет. Нужно время и терпение», — сказал экс-форвард ЦСКА.