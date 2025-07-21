Мостовой в 12-й раз забил после выхода на замену в ЧР, побив рекорд для игроков в одном клубе
Андрей Мостовой побил рекорд чемпионата России по результативным выходам на замену.
Учитываются голы игроков в одном клубе.
В матче с «Ростовом» (2:1) хавбек «Зенита» забил в 12-й раз за карьеру в РПЛ, выйдя на замену.
Мостовой превзошел достижения Дмитрия Кириченко (экс-«Ростов»), Александра Ерохина («Зенит») и Федора Чалова (экс-ЦСКА), у которых по 11 результативных выходов на поле не с первых минут.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Цифроскоп»
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