Мостовой в 12-й раз забил после выхода на замену в ЧР, побив рекорд для игроков в одном клубе

Андрей Мостовой побил рекорд чемпионата России по результативным выходам на замену.

Учитываются голы игроков в одном клубе.

В матче с «Ростовом » (2:1) хавбек «Зенита » забил в 12-й раз за карьеру в РПЛ , выйдя на замену.

Мостовой превзошел достижения Дмитрия Кириченко (экс-«Ростов»), Александра Ерохина («Зенит») и Федора Чалова (экс-ЦСКА), у которых по 11 результативных выходов на поле не с первых минут.