Дмитрий Кириченко: «Ничего не вижу в футболе «Спартака». Команда сильно зависит от несолидных эмоций Станковича. Отсюда удаления»
Дмитрий Кириченко считает, что игре «Спартака» мешают эмоции.
«Если честно, ничего не вижу в футболе «Спартака». Это команда очень эмоциональная. Причем как в хорошую сторону, так и в плохую. Команда сильно зависит от эмоций тренера. Оно несолидное. И это настроение передается игрокам. Отсюда удаления и тренера, и футболистов.
При этом в «Спартаке» собраны неплохие игроки. Есть определенные позиции, которые проседают, не буду их называть, чтобы никого не обидеть.
Слаженная игра не всегда у «Спартака» получается. Перебор эмоций вредит», – сказал экс-форвард сборной России, а ныне главный тренер «Тестильщика» Кириченко.
Увольнять ли Семака?25131 голос
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости