Дмитрий Кириченко: «Ничего не вижу в футболе «Спартака». Команда сильно зависит от несолидных эмоций Станковича. Отсюда удаления»

Дмитрий Кириченко считает, что игре «Спартака» мешают эмоции.

«Если честно, ничего не вижу в футболе «Спартака ». Это команда очень эмоциональная. Причем как в хорошую сторону, так и в плохую. Команда сильно зависит от эмоций тренера. Оно несолидное. И это настроение передается игрокам. Отсюда удаления и тренера, и футболистов.

При этом в «Спартаке» собраны неплохие игроки. Есть определенные позиции, которые проседают, не буду их называть, чтобы никого не обидеть.

Слаженная игра не всегда у «Спартака» получается. Перебор эмоций вредит», – сказал экс-форвард сборной России, а ныне главный тренер «Тестильщика» Кириченко .