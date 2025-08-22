  • Спортс
  • Дмитрий Кириченко: «Ничего не вижу в футболе «Спартака». Команда сильно зависит от несолидных эмоций Станковича. Отсюда удаления»
3

Дмитрий Кириченко: «Ничего не вижу в футболе «Спартака». Команда сильно зависит от несолидных эмоций Станковича. Отсюда удаления»

Дмитрий Кириченко считает, что игре «Спартака» мешают эмоции.

«Если честно, ничего не вижу в футболе «Спартака». Это команда очень эмоциональная. Причем как в хорошую сторону, так и в плохую. Команда сильно зависит от эмоций тренера. Оно несолидное. И это настроение передается игрокам. Отсюда удаления и тренера, и футболистов.

При этом в «Спартаке» собраны неплохие игроки. Есть определенные позиции, которые проседают, не буду их называть, чтобы никого не обидеть.

Слаженная игра не всегда у «Спартака» получается. Перебор эмоций вредит», – сказал экс-форвард сборной России, а ныне главный тренер «Тестильщика» Кириченко.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДеян Станкович
психология
logoТекстильщик
logoДмитрий Кириченко
logoВторая лига А
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
