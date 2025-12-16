  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Матч «Барсы» и «Гвадалахары» отложен на 30 минут – 2000 фанатов не могут попасть на «Эстадио Педро Эскартин» из-за отсутствия нумерации мест и разрешения на открытие временной трибуны
0

Матч «Барсы» и «Гвадалахары» отложен на 30 минут – 2000 фанатов не могут попасть на «Эстадио Педро Эскартин» из-за отсутствия нумерации мест и разрешения на открытие временной трибуны

Начало матча «Барселоны» и «Гвадалахары» перенесено.

Начало матча 1/16 финала «Депортиво Гвадалахара» – «Барселона» отложено из-за проблем с болельщиками.

Игра на «Эстадио Педро Эскартин» должна была начаться в 23:00 по московскому времени. Однако старт матча перенесли на 30 минут.

По данным Marca, начало игры отложено из-за длинных очередей у ​​входов на арену. El Chiringuito TV  утверждает, что речь о проблемах с безопасностью на одной из временных трибун.

Mundo Deportivo уточняет, что начало матча «Гвадалахара» – «Барселона» перенесено из-за того, что на временной трибуне стадиона отсутствует нумерация мест, а также нет необходимое разрешение на ее открытие. Без такого разрешения 2000 человек не смогут посетить игру.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Матч должен был начаться в 23:00 по московскому времени, но старт перенесли на полчаса из-за больших очередей у стадиона.

Что делать с Хаби Алонсо?36194 голоса
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Mundo Deportivo
logoБарселона
logoКубок Испании
logoДепортиво Гвадалахара
болельщики
logoЛа Лига
происшествия
logoД3 Испания
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Депортиво Гвадалахара» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
21 минуту назад
Кубок Испании. 1/16 финала. «Гвадалахара» сыграет с «Барселоной», «Депортиво» – «Мальорка», «Талавера» примет «Реал» в среду
сегодня, 18:01
Тренер «Гвадалахары» перед «Барсой»: «Наш стадион – не лучший в мире по состоянию поля. Это не «Камп Ноу» и не «Сантьяго Бернабеу»
сегодня, 05:30
Главные новости
ТВ «Реала» о судье матча с «Талаверой»: «Куадра Фернандес – «сын Негрейры», по слухам, болеющий за мадридский клуб. Но это не «Реал», «Хетафе», «Райо» и «Леганес»
15 минут назад
«Несправедливо!» Жена Рафиньи репостнула запись TNT Sports после того, как вингер «Барсы» не выиграл The Best и не попал в команду года от ФИФА
19 минут назадФото
Депутат Свищев о задержании Семака в Мюнхене: «Паспорта РФ вызывают ненависть у многих представителей Европы. Почему мы должны отчитываться перед европейскими таможенниками?»
26 минут назад
Сейду Думбия: «Москва – в топ-4 самых дорогих городов мира. На развлечения, рестораны, покупки у меня уходило так много денег. Она изменилась, все стало лучше»
37 минут назад
CTA поддержал решение ВАР в моменте с Винисиусом в игре с «Алавесом»: «Это интерпретация эпизода главным арбитром – он оценивает интенсивность и решает, был ли контакт причиной падения»
46 минут назад
Юристы «Реала» спросили Лапорту про 60 000 евро, указанные в отчетах как «подарочные наборы с алоэ вера» в ходе допроса по делу Негрейры. Президент «Барсы» ответил, что не помнит этого счета
54 минуты назад
Спортс’’ запустил голосование за лучшего спортсмена России в 2025-м – выбирайте топ-3
58 минут назад
ТВ «Реала» о словах Лапорты, что он не знаком с Негрейрой: «Напоминаем, ложь в суде – это преступление»
сегодня, 18:10
Кубок Испании. 1/16 финала. «Гвадалахара» сыграет с «Барселоной», «Депортиво» – «Мальорка», «Талавера» примет «Реал» в среду
сегодня, 18:01
Назвать все клубы АПЛ сложнее, чем кажется. Больше 80% игроков не справляются. А вы?
сегодня, 18:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
«Кардифф» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
14 минут назад
«Депортиво Гвадалахара» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
21 минуту назад
Хлоя Келли выбрала партнершу по сборной Англии Бет Мид вместо Бекхэма, но поставила Пеле выше нее и Мохаммеда Али
сегодня, 17:18Видео
Думфрис пропустит 2-3 месяца. Защитник «Интера» и сборной Нидерландов перенес операцию по стабилизации голеностопного сустава
сегодня, 16:59
Агент Алексея Миранчука: «Никаких предпосылок к уходу из «Атланты» нет. То, что якобы Леша чуть ли не выступил инициатором этого, не соответствует действительности»
сегодня, 16:45
Жерсон за 18 млн евро – самый подешевевший игрок РПЛ по версии Transfermarkt. У Вендела – минус 3 млн, у Жедсона, Ливая, Кордобы, Гонду и Перрена – минус 2 млн
сегодня, 16:32
«ПСЖ» о выплате Мбаппе 61 млн евро: «Принимаем к сведению решение суда, исполним его, оставляя за собой право на апелляцию. Всего наилучшего игроку»
сегодня, 16:09
Валуев о задержании Семака и его жены в аэропорту Мюнхена: «У кого есть желание поиграть в рулетку с неизвестным финалом, могут ехать в Европу и испытать судьбу»
сегодня, 15:59
«Барселоне» интересен Пау Торрес. Защитник «Астон Виллы» готов рассмотреть переход
сегодня, 15:44
Адвокат Мбаппе о том, что суд обязал «ПСЖ» выплатить Килиану 61 млн евро: «Это победа. Футбол – не территория беззакония. Если вы делаете работу, вам платят за нее»
сегодня, 14:55