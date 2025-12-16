Матч «Барсы» и «Гвадалахары» отложен на 30 минут – 2000 фанатов не могут попасть на «Эстадио Педро Эскартин» из-за отсутствия нумерации мест и разрешения на открытие временной трибуны
Начало матча 1/16 финала «Депортиво Гвадалахара» – «Барселона» отложено из-за проблем с болельщиками.
Игра на «Эстадио Педро Эскартин» должна была начаться в 23:00 по московскому времени. Однако старт матча перенесли на 30 минут.
По данным Marca, начало игры отложено из-за длинных очередей у входов на арену. El Chiringuito TV утверждает, что речь о проблемах с безопасностью на одной из временных трибун.
Mundo Deportivo уточняет, что начало матча «Гвадалахара» – «Барселона» перенесено из-за того, что на временной трибуне стадиона отсутствует нумерация мест, а также нет необходимое разрешение на ее открытие. Без такого разрешения 2000 человек не смогут посетить игру.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Матч должен был начаться в 23:00 по московскому времени, но старт перенесли на полчаса из-за больших очередей у стадиона.