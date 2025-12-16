Матч «Барсы» и «Гвадалахары» отложен на 30 минут – 2000 фанатов не могут попасть на «Эстадио Педро Эскартин» из-за отсутствия нумерации мест и разрешения на открытие временной трибуны

Начало матча «Барселоны» и «Гвадалахары» перенесено.

Начало матча 1/16 финала «Депортиво Гвадалахара » – «Барселона» отложено из-за проблем с болельщиками.

Игра на «Эстадио Педро Эскартин» должна была начаться в 23:00 по московскому времени. Однако старт матча перенесли на 30 минут.

По данным Marca, начало игры отложено из-за длинных очередей у ​​входов на арену. El Chiringuito TV утверждает , что речь о проблемах с безопасностью на одной из временных трибун.

Mundo Deportivo уточняет, что начало матча «Гвадалахара» – «Барселона » перенесено из-за того, что на временной трибуне стадиона отсутствует нумерация мест, а также нет необходимое разрешение на ее открытие. Без такого разрешения 2000 человек не смогут посетить игру.

