«Динамо» объявило о переходе Миранчука роликом о третьем брате. Это отсылка к сюжету «Футбольного клуба» об Иване Березуцком

«Динамо» объявило о переходе Миранчука вид о третьем брате.

Бело-голубые выпустили шуточное видео о якобы третьем брате-близнеце Миранчуке Андрее, сделав отсылку на сюжет «Футбольного клуба» об Иване Березуцком – несуществующем третьем брате-близнеце.

«14 лет назад программа раскрыла одну из главных загадок российского футбола: у братьев Березуцких якобы есть третий брат – бармен по имени Иван. Но и это еще не все.

Михаил Моссаковский выяснил, что у Антона и Алексея Миранчуков есть третий брат-близнец – Андрей. И так совпало, что сейчас он работает в любимом баре всех фанатов «Динамо».

Как прошло их детство, к чему привела их футбольная (и не только) карьера, и в чем настоящее призвание братьев – смотрите в новом выпуске любимой передачи всех болельщиков», – говорится в описании видео «Динамо ».