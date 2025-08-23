«Динамо» объявило о переходе Миранчука роликом о третьем брате. Это отсылка к сюжету «Футбольного клуба» об Иване Березуцком
«Динамо» объявило о переходе Миранчука вид о третьем брате.
Бело-голубые выпустили шуточное видео о якобы третьем брате-близнеце Миранчуке Андрее, сделав отсылку на сюжет «Футбольного клуба» об Иване Березуцком – несуществующем третьем брате-близнеце.
«14 лет назад программа раскрыла одну из главных загадок российского футбола: у братьев Березуцких якобы есть третий брат – бармен по имени Иван. Но и это еще не все.
Михаил Моссаковский выяснил, что у Антона и Алексея Миранчуков есть третий брат-близнец – Андрей. И так совпало, что сейчас он работает в любимом баре всех фанатов «Динамо».
Как прошло их детство, к чему привела их футбольная (и не только) карьера, и в чем настоящее призвание братьев – смотрите в новом выпуске любимой передачи всех болельщиков», – говорится в описании видео «Динамо».
Увольнять ли Семака?32679 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Sports
Источник: страница «Динамо» во «Вконтакте»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости