Миранчук о переходе в «Динамо»: «Рад подписать контракт с великим клубом»

Антон Миранчук прокомментировал переход в «Динамо».

В субботу 29‑летний игрок подписал контракт с «Динамо » до лета 2027 года с опцией продления еще на сезон.

«Испытываю приятное волнение. Очень рад подписать контракт с великим клубом нашей страны. Хочется побыстрее приступить к работе и начать набирать форму.

Безусловно, благодарен «Сьону» за этот год, проведенный там, и за полученный опыт. Поступило предложение от «Динамо», от большого клуба, попробовать себя здесь... Вряд ли от такого отказываются. Поэтому с семьей приняли такое решение, что нужно двигаться в этом направлении», – сказал хавбек.