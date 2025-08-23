Миранчук о переходе в «Динамо»: «Рад подписать контракт с великим клубом»
Антон Миранчук прокомментировал переход в «Динамо».
В субботу 29‑летний игрок подписал контракт с «Динамо» до лета 2027 года с опцией продления еще на сезон.
«Испытываю приятное волнение. Очень рад подписать контракт с великим клубом нашей страны. Хочется побыстрее приступить к работе и начать набирать форму.
Безусловно, благодарен «Сьону» за этот год, проведенный там, и за полученный опыт. Поступило предложение от «Динамо», от большого клуба, попробовать себя здесь... Вряд ли от такого отказываются. Поэтому с семьей приняли такое решение, что нужно двигаться в этом направлении», – сказал хавбек.
