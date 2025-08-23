«Аль-Иттихад» хочет купить Вендела на замену Фабиньо. Саудовцы интересуются хавбеком «Зенита» не менее 3 месяцев

«Аль-Иттихад» давно следит за Венделом.

По информации ESPN , саудовский клуб интересуется полузащитником «Зенита» как минимум три месяца, но пока не делал официальных предложений. Он рассматривается как замена Фабиньо , который, вероятно, покинет команду.

Вчера председатель правления «Зенита » Александр Медведев сообщил , что предложений по Венделу от «Аль-Иттихада » пока не поступало.