«Аль-Иттихад» хочет купить Вендела на замену Фабиньо. Саудовцы интересуются хавбеком «Зенита» не менее 3 месяцев
«Аль-Иттихад» давно следит за Венделом.
По информации ESPN, саудовский клуб интересуется полузащитником «Зенита» как минимум три месяца, но пока не делал официальных предложений. Он рассматривается как замена Фабиньо, который, вероятно, покинет команду.
Вчера председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что предложений по Венделу от «Аль-Иттихада» пока не поступало.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
