Вендел снова интересен «Аль-Иттихаду». Клуб Бензема хочет усилить полузащиту после поражения от «Аль-Насра» в Суперкубке (Al Riyadh)

Вендел может перейти из «Зенита» в «Аль-Иттихад» Джидда.

По данным Al Riyadh, клуб, за который выступает Карим Бензема, после поражения от «Аль-Насра» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии намерен усилить полузащиту, подписав одного-двух футболистов.

27-летний бразильский хавбек «Зенита » рассматривается «Аль-Иттихадом » как один из вариантов.

Напомним, в июле сообщалось , что «Аль-Иттихад» предложил «Зениту» более 30 миллионов евро за Вендела , но футболист отказал саудовцам и хочет играть в Бразилии. Председатель правления петербуржцев Александр Медведев опроверг , что клуб получал такое предложение, но не сам интерес к игроку.

Вендел провел 3 матча в Мир РПЛ-2025/26 и не отметился результативными действиями. Его подробная статистика – здесь .