Вендел снова интересен «Аль-Иттихаду». Клуб Бензема хочет усилить полузащиту после поражения от «Аль-Насра» в Суперкубке (Al Riyadh)
Вендел может перейти из «Зенита» в «Аль-Иттихад» Джидда.
По данным Al Riyadh, клуб, за который выступает Карим Бензема, после поражения от «Аль-Насра» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии намерен усилить полузащиту, подписав одного-двух футболистов.
27-летний бразильский хавбек «Зенита» рассматривается «Аль-Иттихадом» как один из вариантов.
Напомним, в июле сообщалось, что «Аль-Иттихад» предложил «Зениту» более 30 миллионов евро за Вендела, но футболист отказал саудовцам и хочет играть в Бразилии. Председатель правления петербуржцев Александр Медведев опроверг, что клуб получал такое предложение, но не сам интерес к игроку.
Вендел провел 3 матча в Мир РПЛ-2025/26 и не отметился результативными действиями. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Al Riyadh
