«Аль-Иттихад» Бензема сделал «Зениту» официальное предложение по Венделу (Hatrick)

«Аль-Иттихад» вступил в переговоры с «Зенитом» по поводу Вендела.

Как сообщает газета Hatrick, имеющая лицензию Министерства средств массовой информации Саудовской Аравии, клуб, за который выступает Карим Бензема , направил официальное предложение «Зениту » относительно трансфера 27-летнего бразильского полузащитника.

Напомним, в июле сообщалось , что «Аль-Иттихад» предложил «Зениту» более 30 миллионов евро за Вендела , но футболист отказал саудовцам и хочет играть в Бразилии. Председатель правления петербуржцев Александр Медведев опроверг , что клуб получал такое предложение, но не сам интерес к игроку.

Вендел провел 3 матча в Мир РПЛ-2025/26 и не отметился результативными действиями. Его подробная статистика – здесь .

Вендел снова интересен «Аль-Иттихаду». Клуб Бензема хочет усилить полузащиту после поражения от «Аль-Насра» в Суперкубке (Al Riyadh)