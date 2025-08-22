«Аль-Иттихад» Бензема сделал «Зениту» официальное предложение по Венделу (Hatrick)
Как сообщает газета Hatrick, имеющая лицензию Министерства средств массовой информации Саудовской Аравии, клуб, за который выступает Карим Бензема, направил официальное предложение «Зениту» относительно трансфера 27-летнего бразильского полузащитника.
Напомним, в июле сообщалось, что «Аль-Иттихад» предложил «Зениту» более 30 миллионов евро за Вендела, но футболист отказал саудовцам и хочет играть в Бразилии. Председатель правления петербуржцев Александр Медведев опроверг, что клуб получал такое предложение, но не сам интерес к игроку.
Вендел провел 3 матча в Мир РПЛ-2025/26 и не отметился результативными действиями. Его подробная статистика – здесь.
