«Зенит» опроверг предложение «Аль-Иттихада» по Венделу: «Пока не получали»
Александр Медведев опроверг предложение «Аль-Иттихада» по хавбеку «Зенита» Венделу.
— Правда, что «Аль-Иттихад» сделал официальное предложение «Зениту» по Венделу?
— Пока не получали и не получили, — сказал председатель правления «Зенита».
В июле сообщалось, что «Аль-Иттихад» предложил за Вендела более 30 млн евро, но футболист отказал саудовцам из-за желания играть в Бразилии.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
