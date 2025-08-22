8

«Зенит» опроверг предложение «Аль-Иттихада» по Венделу: «Пока не получали»

Александр Медведев опроверг предложение «Аль-Иттихада» по хавбеку «Зенита» Венделу.

— Правда, что «Аль-Иттихад» сделал официальное предложение «Зениту» по Венделу?

— Пока не получали и не получили, — сказал председатель правления «Зенита».

В июле сообщалось, что «Аль-Иттихад» предложил за Вендела более 30 млн евро, но футболист отказал саудовцам из-за желания играть в Бразилии.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВендел
logoвысшая лига Саудовская Аравия
возможные трансферы
logoАль-Иттихад Джидда
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Медведев
logoЗенит
logoСпорт-Экспресс
