«Зенит» опроверг предложение «Аль-Иттихада» по Венделу: «Пока не получали»

Александр Медведев опроверг предложение «Аль-Иттихада» по хавбеку «Зенита» Венделу.

— Правда, что «Аль-Иттихад» сделал официальное предложение «Зениту» по Венделу?

— Пока не получали и не получили, — сказал председатель правления «Зенита ».

В июле сообщалось , что «Аль-Иттихад » предложил за Вендела более 30 млн евро, но футболист отказал саудовцам из-за желания играть в Бразилии.