Кирьяков о словах президента «Сьона» про Миранчука: «Российские футболисты удивляются, что в топ-лигах нужно не только много бегать, но и работать. В этом разница в менталитете»

Сергей Кирьяков оценил высказывание президента «Сьона» об Антоне Миранчуке.

Российский полузащитник близок к переходу из швейцарского клуба в «Динамо ».

— Президент «Сьона» заявил о том, что Миранчук был удивлён тому, что в Швейцарии нужно много бегать.

— Я думаю, все российские футболисты удивляются, что в топ-чемпионатах нужно не только много бегать, но и работать. В России другая ситуация: если ты лучше по таланту, чем другой, то не нужно себя перегружать на тренировках и играх. Есть игроки, которые за тебя будут бежать, а ты будешь меньше прикладывать усилий, чтобы добиваться результата.

На Западе все совсем по-другому. На каждой тренировке нужно доказывать. Я по себе это знаю. Если чуть сбавишь, то сядешь на лавку. Вот в этом, наверное, вся проблема и разница в менталитете наших и европейских футболистов, – сказал бывший футболист сборной России.