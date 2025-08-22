Президент «Сьона» о Миранчуке: «В швейцарском футболе нужно много бегать, особенно при возвращении в оборону. Для Антона это было в новинку»
Кристиан Константин оценил период игры Антона Миранчука в «Сьоне».
Российский полузащитник близок к переходу из швейцарского клуба в «Динамо».
«Это очень хороший игрок. Но на адаптацию потребовалось немного больше времени.
В швейцарском футболе нужно очень много бегать, особенно при возвращении в оборону. Для Антона это было в новинку.
У нас был контракт на два сезона, у Антона имелась опция выхода. Это довольно короткий срок. Лучше было бы подписать контракт на три сезона с возможностью выхода после двух.
Тем не менее он сумел вернуться в национальную сборную.
Антон оставил после себя образ очень техничного футболиста, товарища по команде, которого все очень ценили», – заявил президент «Сьона» Кристиан Константин
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
