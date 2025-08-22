Агент Миранчука: «Антон – игрок «Динамо». Он удачно прошел медосмотр и подписал контракт»

Антон Миранчук прошел медосмотр и подписал контракт с «Динамо».

Сообщалось , что полузащитник перейдет в московский клуб из «Сьона » за 1,7 млн евро.

«Антон удачно прошел медосмотр, все хорошо.

40 минут назад выехал из офиса в сторону базы. Подписал контракт с «Динамо».

Можно говорить о том, что переход состоялся, и он игрок московского «Динамо », – сообщил агент футболиста Владимир Кузьмичев .