96

Агент Миранчука: «Антон – игрок «Динамо». Он удачно прошел медосмотр и подписал контракт»

Антон Миранчук прошел медосмотр и подписал контракт с «Динамо».

Сообщалось, что полузащитник перейдет в московский клуб из «Сьона» за 1,7 млн евро.

«Антон удачно прошел медосмотр, все хорошо.

40 минут назад выехал из офиса в сторону базы. Подписал контракт с «Динамо».

Можно говорить о том, что переход состоялся, и он игрок московского «Динамо», – сообщил агент футболиста Владимир Кузьмичев.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
