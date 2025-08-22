Агент Миранчука: «Антон – игрок «Динамо». Он удачно прошел медосмотр и подписал контракт»
Антон Миранчук прошел медосмотр и подписал контракт с «Динамо».
Сообщалось, что полузащитник перейдет в московский клуб из «Сьона» за 1,7 млн евро.
«Антон удачно прошел медосмотр, все хорошо.
40 минут назад выехал из офиса в сторону базы. Подписал контракт с «Динамо».
Можно говорить о том, что переход состоялся, и он игрок московского «Динамо», – сообщил агент футболиста Владимир Кузьмичев.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
