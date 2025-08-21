  • Спортс
  • Член совета директоров «Локо» Филатов о Миранчуке в «Динамо»: «Как у Высоцкого было: «Жираф большой, ему виднее». Какие могут быть обиды, елки-палки»
5

Член совета директоров «Локо» Филатов о Миранчуке в «Динамо»: «Как у Высоцкого было: «Жираф большой, ему виднее». Какие могут быть обиды, елки-палки»

«Локо» отреагировал на трансфер Миранчука в «Динамо» цитатой из песни Высоцкого.

Ранее сообщалось, что «Динамо» купит бывшего полузащитника «Локомотива» у «Сьона» за 1,7 млн евро.

– Как вы отнеслись к решению Антона Миранчука присоединиться к московскому «Динамо»?

– Знаете, как у Высоцкого было: «Жираф большой, ему виднее». Это личная жизнь человека, куда хочет, туда и идет.

Я спокойно отношусь к его решению, какие тут могут быть обиды, елки-палки, – заявил член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Odds.ru
