Член совета директоров «Локо» Филатов о Миранчуке в «Динамо»: «Как у Высоцкого было: «Жираф большой, ему виднее». Какие могут быть обиды, елки-палки»
«Локо» отреагировал на трансфер Миранчука в «Динамо» цитатой из песни Высоцкого.
Ранее сообщалось, что «Динамо» купит бывшего полузащитника «Локомотива» у «Сьона» за 1,7 млн евро.
– Как вы отнеслись к решению Антона Миранчука присоединиться к московскому «Динамо»?
– Знаете, как у Высоцкого было: «Жираф большой, ему виднее». Это личная жизнь человека, куда хочет, туда и идет.
Я спокойно отношусь к его решению, какие тут могут быть обиды, елки-палки, – заявил член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов.
