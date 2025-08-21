Член совета директоров «Локо» Филатов о Миранчуке в «Динамо»: «Как у Высоцкого было: «Жираф большой, ему виднее». Какие могут быть обиды, елки-палки»

«Локо» отреагировал на трансфер Миранчука в «Динамо» цитатой из песни Высоцкого.

Ранее сообщалось , что «Динамо » купит бывшего полузащитника «Локомотива» у «Сьона » за 1,7 млн евро.

– Как вы отнеслись к решению Антона Миранчука присоединиться к московскому «Динамо»?

– Знаете, как у Высоцкого было: «Жираф большой, ему виднее». Это личная жизнь человека, куда хочет, туда и идет.

Я спокойно отношусь к его решению, какие тут могут быть обиды, елки-палки, – заявил член совета директоров «Локомотива » Валерий Филатов .