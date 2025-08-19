«Динамо» покупает Антона Миранчука у «Сьона» за 1,7 млн евро («СЭ»)

Антон Миранчук перейдет в «Динамо».

Московский клуб достиг договоренности со «Сьоном» о трансфере 29-летнего полузащитника, сообщает «Спорт-Экспресс». Сумма сделки составит 1,7 миллиона евро.

Ранее сообщалось , что футболист может подписать двухлетний контракт с бело-голубыми.

В прошлом сезоне чемпионата Швейцарии Миранчук провел 24 матча, отличившись 2 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь .