«Динамо» покупает Антона Миранчука у «Сьона» за 1,7 млн евро («СЭ»)
Антон Миранчук перейдет в «Динамо».
Московский клуб достиг договоренности со «Сьоном» о трансфере 29-летнего полузащитника, сообщает «Спорт-Экспресс». Сумма сделки составит 1,7 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что футболист может подписать двухлетний контракт с бело-голубыми.
В прошлом сезоне чемпионата Швейцарии Миранчук провел 24 матча, отличившись 2 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь.
А что теперь делать со Станковичем?22861 голос
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
