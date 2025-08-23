Иван Таранов: «Сперцян ничего не потеряет, отказавшись от трансфера в «Саутгемптон»

Иван Таранов высказался об Эдуарде Сперцяне и «Саутгемптоне».

«В «Краснодаре » Сперцян на первых ролях, капитан команды, и от него очень многое зависит. Наверняка он ощущает себя лидером. Только время покажет, насколько решение отказать «Саутгемптону » оправданно.

Если Эдик еще не исчерпал все свои силы и эмоции в «Краснодаре», нужно оставаться – там созданы все условия для роста и прогресса. Наверняка клуб ставит перед собой самые высокие цели и задачи. Думаю, Сперцян особо ничего не потеряет, отказавшись от трансфера в «Саутгемптон», – сказал экс-защитник «Крыльев Советов».

Ранее была информация, что «Краснодар» отказался отпускать Эдуарда в английский клуб из Чемпионшипа.