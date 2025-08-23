Сперцян интересен «Атлетико». Мадридцы контактировали с окружением хавбека «Краснодара» (Arménie Football)

Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян интересен «Атлетико».

Мадридцы контактировали с окружением 25-летнего игрока сборной Армении насчет возможного трансфера, но ничего конкретного не обсуждалось.

По данным Arménie Football, единственное официальное предложение по Сперцяну поступило от «Саутгемптона», но «быки» оставили его без ответа.