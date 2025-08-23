  • Спортс
45

Сперцян интересен «Атлетико». Мадридцы контактировали с окружением хавбека «Краснодара» (Arménie Football)

Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян интересен «Атлетико».

Мадридцы контактировали с окружением 25-летнего игрока сборной Армении насчет возможного трансфера, но ничего конкретного не обсуждалось.

По данным Arménie Football, единственное официальное предложение по Сперцяну поступило от «Саутгемптона», но «быки» оставили его без ответа.

Источник: Arménie Football
Источник: Arménie Football
