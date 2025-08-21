Эдуард Сперцян прекратил сотрудничество с европейским топ-агентом.

Сегодня стало известно, что «Краснодар» решил не продавать капитана «Саутгемптону» за 16+2 млн долларов , одна из причин – сложности с получением денег от англичан. Позже появилась информация о том, что 25-летний хавбек сам решил не переходить в клуб Чемпионшипа, а «быки» были готовы договориться.

По данным Metaratings.ru, Сперцян еще зимой прекратил сотрудничество с агентом Рафаэлой Пиментой , занимавшейся подбором вариантов для игрока в Европе.

Ей удалось найти несколько вариантов, но по разным причинам – отношения между странами, сложности с банковскими переводами – она не могла гарантировать трансфер. Вариант с переходом в «Саутгемптон» появился уже без Пименты.

Кроме того, утверждается , что интерес к полузащитнику «Краснодара» из клубов Чемпионшипа проявлял «Бирмингем», выходивший на представителей Эдуарда в тот момент, когда на продвинутой стадии находились переговоры со «святыми».

«Бирмингем » выразил готовность ждать и начать переговоры по трансферу Сперцяна в случае предварительного согласия с его стороны. На этом общение было прекращено. На данный момент нет понимания, будет ли возвращение к этому варианту.

«Саутгемптон» гораздо привлекательнее «Краснодара», а Чемпионшип сильнее РПЛ». Агент Сперцяна пошел в атаку