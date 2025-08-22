  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер «Саутгемптона» о Сперцяне: «Все идет медленно. У всех свои намерения, вести переговоры сложно»
Тренер «Саутгемптона» о Сперцяне: «Все идет медленно. У всех свои намерения, вести переговоры сложно»

Тренер «Саутгемптона» высказался о переговорах по трансферу Эдуарда Сперцяна.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» принял окончательное решение не продавать полузащитника английскому клубу из-за сложностей с получением денег. 

Позднее уточнялось, что «быки» были готовы договориться со «святыми», если бы футболист выразил четкое и явное желание перейти именно в этот клуб. Однако в ходе обсуждений игрок и клуб пришли к общему решению ждать других вариантов в Европе. 

«Все идет медленно.

У всех свои намерения, вести переговоры сложно.

Мы просто честны, а людям, как правило, сложно с этим сталкиваться», – сказал Вилл Стилл.

Сперцян прекратил сотрудничество с Пиментой, занимавшейся подбором вариантов в Европе, еще зимой. «Бирмингем», как и «Саутгемптон», интересовался хавбеком «Краснодара»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Echo
