Олакунле Олусегун считает, что Эдуарду Сперцяну пора покинуть «Краснодар».

– Сперцян может перейти в «Саутгемптон». Что думаешь об этом?

– Я считаю Эдуарда очень хорошим игроком. Он выкладывается на максимум в каждом матче и делает все, что можно.

Для него двигаться дальше – хорошее решение, потому что пришло время. Он сделал много для «Краснодара » и РПЛ .

Думаю, что всем будет хорошо от этого перехода, – сказал форвард «Краснодара», находящийся в аренде у «Пари НН ».

