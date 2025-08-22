Олусегун о Сперцяне и «Саутгемптоне»: «Двигаться дальше – хорошее решение, пришло время. Он сделал много для «Краснодара» и РПЛ. Всем будет хорошо от этого перехода»
Олакунле Олусегун считает, что Эдуарду Сперцяну пора покинуть «Краснодар».
– Сперцян может перейти в «Саутгемптон». Что думаешь об этом?
– Я считаю Эдуарда очень хорошим игроком. Он выкладывается на максимум в каждом матче и делает все, что можно.
Для него двигаться дальше – хорошее решение, потому что пришло время. Он сделал много для «Краснодара» и РПЛ.
Думаю, что всем будет хорошо от этого перехода, – сказал форвард «Краснодара», находящийся в аренде у «Пари НН».
Тренер «Саутгемптона» о Сперцяне: «Все идет медленно. У всех свои намерения, вести переговоры сложно»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
