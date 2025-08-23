Женщина впервые стала пресс‑атташе сборной России. Должность получила Екатерина Гришенкова

Новым пресс‑атташе сборной России по футболу стала Екатерина Гришенкова.

Эту должность ранее занимали только мужчины.

Прежним руководителем пресс‑службы сборной России был Роман Гутцайт , работавший с августа по ноябрь 2024 года.

Сборная России в сентябре сыграет два товарищеских матча – со сборной Иордании в Москве и со сборной Катара в Дохе.