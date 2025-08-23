Анчелотти планирует вызвать Луиса Энрике из «Зенита» в сборную Бразилии
Вингер «Зенита» Луис Энрике вернется в сборную Бразилии.
Главный тренер Карло Анчелотти планирует огласить состав 25 августа. Среди вызванных игроков будет Луис Энрике, сообщает ESPN.
Поскольку Бразилия досрочно вышла на чемпионат мира, Анчелотти планирует использовать матчи с Чили (4 сентября) и Боливией (9 сентября) для проверки резерва.
По итогам сентябрьских матчей Анчелотти собирается определить окончательный состав на ЧМ‑2026.
У Энрике на счету 6 матчей за сборную Бразилии и 2 гола.
