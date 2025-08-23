Защитник «Спартака» Дуарте может перейти в «Сантос»
Защитник «Спартака» Алексис Дуарте может перейти в «Сантос».
Бразильский клуб ведет переговоры о трансфере 25-летнего парагвайца.
Сообщалось, что красно-белые могут отдать Дуарте в аренду «Сочи» после того, как подпишут центрального защитника.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Cifut Brasil
