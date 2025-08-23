Защитник «Спартака» Дуарте может перейти в «Сантос»

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте может перейти в «Сантос».

Бразильский клуб ведет переговоры о трансфере 25-летнего парагвайца.

Сообщалось , что красно-белые могут отдать Дуарте в аренду «Сочи» после того, как подпишут центрального защитника.