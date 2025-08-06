«Спартак» и «Сочи» обсуждают аренду Дуарте. Московский клуб не отпустит парагвайца, пока не подпишет центрального защитника (Metaratings)

Алексис Дуарте может покинуть «Спартак» этим летом.

По данным Metaratings, интерес к защитнику проявляет «Сочи ». Клубы ведут переговоры о переходе парагвайца на правах аренды.

При этом «Спартак » не собирается отпускать 25-летнего футболиста до тех пор, пока сам не подпишет центрального защитника.

В этом сезоне Дуарте принял участие в двух матчах Мир РПЛ , в прошлом – в пятнадцати. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .