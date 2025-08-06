«Спартак» и «Сочи» обсуждают аренду Дуарте. Московский клуб не отпустит парагвайца, пока не подпишет центрального защитника (Metaratings)
Алексис Дуарте может покинуть «Спартак» этим летом.
По данным Metaratings, интерес к защитнику проявляет «Сочи». Клубы ведут переговоры о переходе парагвайца на правах аренды.
При этом «Спартак» не собирается отпускать 25-летнего футболиста до тех пор, пока сам не подпишет центрального защитника.
В этом сезоне Дуарте принял участие в двух матчах Мир РПЛ, в прошлом – в пятнадцати. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?13107 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
