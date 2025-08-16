  • Спортс
  Жедсон, Жерсон, Угальде и Энрике – в составах «Спартака» и «Зенита» на матч в Москве. Максименко и Адамов – в воротах
Жедсон, Жерсон, Угальде и Энрике – в составах «Спартака» и «Зенита» на матч в Москве. Максименко и Адамов – в воротах

Опубликованы составы «Спартака» и «Зенита» на матч Мир РПЛ.

Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Начало – в 17:30 по московскому времени.

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Литвинов, Денисов, Барко, Маркиньос, Умяров, Мартинс, Жедсон, Угальде.

«Зенит»: Адамов, Сантос, Дркушич, Алип, Барриос, Вендел, Жерсон, Энрике, Мантуан, Педро, Кассьерра.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

