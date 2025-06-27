Агент Джикии: «Когда «Спартак» не предложил Георгию контракт, я считал, что он не самый слабый защитник команды. Расставание положительных эмоций не добавило, тренерам виднее»

Агент Георгия Джикии оценил невостребованность футболиста в РПЛ.

Ранее стало известно , что защитник продолжит карьеру в чемпионате Турции.

– У него нет досады от того, что в итоге сейчас оказался невостребованным в РПЛ?

– Нет. Он очень спокойно, философски воспринимает происходящее. Что есть – то есть.

Ну зачем убиваться по какому-то гипотетическому варианту? Раз до конкретного предложения дело не дошло, какой смысл переживать?

– А на Абаскаля, во многом из-за которого ему пришлось покинуть «Спартак», у него тоже нет обиды?

– Время – самый хороший доктор.

Конечно, расставание со «Спартаком» положительных эмоций Георгию точно не добавило. Конечно, он переживал. Но что поделать? Джикия – взрослый парень, понимает, что надо двигаться дальше.

Почти у всех футболистов карьера проходит волнообразно. Лишь единицы весь свой игровой путь проходят только с одним клубом.

– А вы считаете, что даже сейчас Джикия «Спартаку» бы не помешал?

– Не смогу ответить на ваш вопрос объективно. Но когда «Спартак» решил не предлагать Георгию новый контракт, я считал, что он не являлся самым слабым защитником в той команде.

– Не слабее Дуарте?

– Ну... Давайте не будем называть конкретные фамилии. Не хочется никого обижать. Тренерам «Спартака» виднее, – сказал Владимир Кузьмичев, представитель Георгия Джикии .