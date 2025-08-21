Антон Миранчук будет играть под 21-м номером в «Динамо» (Metaratings)
Антон Миранчук выбрал номер для выступлений за «Динамо».
Российский полузащитник «Сьона» прилетел в Москву в ночь на четверг для прохождения медосмотра. Сообщалось, что сумма трансфера составит 1,7 миллиона евро.
По информации Metaratings, в случае успешного прохождения медосмотра Антон Миранчук будет играть за «Динамо» под 21-м номером.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
