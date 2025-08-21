Антон Миранчук выбрал номер для выступлений за «Динамо».

Российский полузащитник «Сьона » прилетел в Москву в ночь на четверг для прохождения медосмотра. Сообщалось , что сумма трансфера составит 1,7 миллиона евро.

По информации Metaratings, в случае успешного прохождения медосмотра Антон Миранчук будет играть за «Динамо» под 21-м номером.