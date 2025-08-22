  • Спортс
  • Флик о словах Пепа про пресыщение победами: «Гвардиола находится на другом уровне, но я пытаюсь выиграть много титулов»
Флик о словах Пепа про пресыщение победами: «Гвардиола находится на другом уровне, но я пытаюсь выиграть много титулов»

Ханс-Дитер Флик прокомментировал высказывание Пепа Гвардиолы.

В прошлом сезоне «Барселона» выиграла Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок Испании.

– Знакомо ли вам понятие «полного живота», которое Пеп Гвардиола придумал после множества побед? Ваша главная цель – бороться с этим симптомом?

– Нет, я и Пеп находимся на разных уровнях. Пеп находится на другом уровне, но я пытаюсь выиграть много титулов, – сказал главный тренер «Барселоны» Ханси Флик.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
