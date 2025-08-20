  • Спортс
Гвардиола о «Сити»: «Продлю контракт еще на 2 года, может. Мне нравится атмосфера, еще на КЧМ у нас появилось то, чего не хватало в прошлом сезоне. Мы будем стабильнее, вижу по языку тела»

Пеп Гвардиола допускает, что проведет в «Манчестер Сити» еще несколько лет.

– Как вы поймете, что пора остановиться и сделать перерыв? Какие должны быть знаки?

– У меня еще два года [по контракту с «Манчестер Сити»]. Возможно, я продлю его еще на два года. Речь о том, что я возьму паузу после того, как уйду, будь то через год, через два или через четыре.

Но прямо сейчас я хорошо себя чувствую, мне нравится атмосфера в команде. Еще на чемпионате мира у нас появилось что-то, что мне очень нравится, то, чего нам недоставало в прошлом сезоне. Я вижу это на тренировках, вижу это в языке тела, в деталях, в том, во сколько игроки приезжают, в том, как мы защищаемся при аутах, во всяких глупых вещах, которые позволяют сказать: «Ладно, это поможет нам». 

Думаю, мы будем стабильнее, чем в прошлом сезоне, – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал Men in Blazers
logoПеп Гвардиола
logoчемпионат мира среди клубов
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
