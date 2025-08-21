Клубы АПЛ побили рекорд лиги по тратам в одно трансферное окно – 2,37 млрд фунтов

Клубы АПЛ побили трансферный рекорд лиги.

Сегодня «Лидс» объявил о подписании Ноа Окафора из «Милана». Сумма сделки составила 21 миллион евро (18 млн фунтов) без учета бонусов.

После этого был установлен новый рекорд АПЛ по расходам на приобретение новичков в одно трансферное окно – этим летом клубы в общей сложности потратили 2,37 миллиарда фунтов.

Предыдущий рекорд (2,36 млрд фунтов) был установлен летом 2023 года.