Клубы АПЛ побили рекорд лиги по тратам в одно трансферное окно – 2,37 млрд фунтов
Клубы АПЛ побили трансферный рекорд лиги.
Сегодня «Лидс» объявил о подписании Ноа Окафора из «Милана». Сумма сделки составила 21 миллион евро (18 млн фунтов) без учета бонусов.
После этого был установлен новый рекорд АПЛ по расходам на приобретение новичков в одно трансферное окно – этим летом клубы в общей сложности потратили 2,37 миллиарда фунтов.
Предыдущий рекорд (2,36 млрд фунтов) был установлен летом 2023 года.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
