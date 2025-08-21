48

Клубы АПЛ побили рекорд лиги по тратам в одно трансферное окно – 2,37 млрд фунтов

Клубы АПЛ побили трансферный рекорд лиги.

Сегодня «Лидс» объявил о подписании Ноа Окафора из «Милана». Сумма сделки составила 21 миллион евро (18 млн фунтов) без учета бонусов. 

После этого был установлен новый рекорд АПЛ по расходам на приобретение новичков в одно трансферное окно – этим летом клубы в общей сложности потратили 2,37 миллиарда фунтов. 

Предыдущий рекорд (2,36 млрд фунтов) был установлен летом 2023 года. 

Увольнять ли Семака?18051 голос
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
рекорды
деньги
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoМанчестер Сити
logoНоттингем Форест
logoТоттенхэм
logoЛиверпуль
logoМанчестер Юнайтед
logoЛидс
logoЧелси
logoНьюкасл
logoАстон Вилла
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Байер» купил Баде у «Севильи» за 30 млн евро с учетом бонусов. Контракт – на 5 лет
7 минут назадФото
Семак об удалении Дугласа в матче со «Спартаком»: «Это на усмотрение тех, кто анализирует ошибки. Уже пройденный этап»
413 минут назад
«Зенит» провел открытую тренировку на Дворцовой площади – ее посетили 14 тысяч человек. Использовавшийся газон передадут в детский дом
415 минут назадФото
Сперцян сам решил не переходить в «Саутгемптон» – «Краснодар» был готов договориться с англичанами. Конфликта между игроком и клубом нет («Чемпионат»)
2523 минуты назад
Сайт «Фонд имени Жоты», созданный через 3 дня после гибели игрока, собрал больше 60 тысяч долларов пожертвований. В «Ливерпуле» заявили, что он не связан с клубом и семьей Диогу
734 минуты назад
Депутат Свищев о женщинах-судьях: «Они могут и должны работать в мужском футболе, вопрос о запрете никто ставить не будет. Они даже украшают футбол»
1548 минут назад
«Интер» покупает хавбека «Ланса» и Франции U21 Диуфа за 25 млн евро с учетом бонусов
558 минут назад
«Ман Сити» отдал Эчеверри «Байеру» в аренду на сезон
4сегодня, 13:16Фото
Фанаты «Ньюкасла» называли Исака «крысой» и «жадным ублюдком», увидев его машину у клубной базы. Форвард отказывается играть за команду
61сегодня, 13:11
Семак о 9-м месте «Зенита»: «Не тот старт, на который мы рассчитывали. Единственный путь исправлять ситуацию – работать. Будет игра – очки придут»
26сегодня, 13:09
Ко всем новостям
Последние новости
У Фримпонга травма задней поверхности бедра. Защитник «Ливерпуля» вернется после перерыва на матчи сборных
1 минуту назад
Дочь тренера «Мортона» родилась на 14 недель раньше срока и умерла через 20 дней: «Если бы любовь могла спасти тебя, ты бы жила вечно. Ты была настоящим маленьким бойцом»
133 минуты назад
Журналист Кортегана о Винисиусе: «Реал» хочет от него прогресса. Клуб не планирует платить ему столько, сколько он хочет, но переговоры о контракте могут продолжиться»
сегодня, 12:55
Лига конференций. Раунд плей-офф квалификации. «Неман» примет «Райо Вальекано», «Шахтер» сыграет с «Серветтом», «Кристал Пэлас» против «Фредрикстада»
сегодня, 12:54
«Интер» предложил 20+ млн евро за хавбека «Ланса» и Франции U21 Диуфа
4сегодня, 12:47
Энрике о Шевалье вместо Доннаруммы: «Принимать такие решения всегда непросто. Я понимаю критику, но «ПСЖ» знает, куда хочет двигаться – это самое главное»
4сегодня, 12:37
Лига Европы. Раунд плей-офф квалификации. ПАОК в гостях у «Риеки», «Маккаби» примет «Динамо» Киев, гибралтарский «Линкольн» против «Браги»
2сегодня, 12:09
Канчельскис об РПЛ: «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА будут бороться за 1-е место. «Локомотив» им не конкурент, хоть и начал здорово»
26сегодня, 12:05
«Ротор» принимает «Торпедо». Волгоградцы, приходите на домашний матч против черно-белых!
сегодня, 12:00Реклама
«Ювентус» будет сотрудничать с Giorgio Armani. Игрокам пошьют костюмы для поездок на матчи и участия в мероприятиях
6сегодня, 11:55