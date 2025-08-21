  • Спортс
«Саутгемптон» сделал последнее предложение по Сперцяну – 16+2 млн долларов и процент от перепродажи. Хавбек «Краснодара» недоволен тем, что Галицкий его не отпускает (Иван Карпов)

«Саутгемптон» сделал финальное предложение по Эдуарду Сперцяну.

По информации инсайдера Ивана Карпова, английский клуб предложил «Краснодару» 16 миллионов долларов в качестве фиксированной суммы за трансфер 25-летнего полузащитника. 

Также предложение включает в себя бонусы на общую сумму 2 млн долларов: 500 тысяч «святые» могут заплатить в случае выхода в АПЛ, а если клуб продержится в высшем дивизионе три года, то каждый сезон будет переводить «быкам» еще по 500 тысяч долларов. Кроме того, «Краснодар» может получить 5% от суммы перепродажи игрока.

Ранее россияне отклонили два предложения клуба Чемпионшипа. Утверждается, что сам футболист недоволен тем, что Сергей Галицкий его не отпускает: владелец «Краснодара» якобы обещал сделать это после завоевания чемпионства, но теперь отказывается – по его мнению, «Саутгемптон» не является топ-клубом. 

В текущем сезоне Мир РПЛ Сперцян провел 5 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативных паса. Его статистика – здесь

Агент Сперцяна: «Саутгемптон» гораздо привлекательнее «Краснодара», а Чемпионшип гораздо сильнее РПЛ – это шестая лига мира. У Эдика есть интерес уехать туда»

Агент Сперцяна: «Для Эдика это последнее трансферное окно, чтобы уехать в Европу. Не понимаю мотивацию «Краснодара» не отпускать его в «Саутгемптон». Таких предложений уже не будет»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
