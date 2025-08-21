  • Спортс
  • «Краснодар» решил не продавать Сперцяна «Саутгемптону». Одна из причин – сложности с получением денег от англичан («РБ Спорт»)
«Краснодар» решил не продавать Сперцяна «Саутгемптону». Одна из причин – сложности с получением денег от англичан («РБ Спорт»)

Эдуард Сперцян не перейдет в «Саутгемптон».

«Краснодар» принял окончательное решение не отпускать 25-летнего футболиста в английский клуб, сообщает «РБ Спорт». «Быки» намерены ждать других вариантов.

Одна из ключевых причин этого решения – сложности с получением денег от английской стороны. «Саутгемптон» обсуждал с Футбольной ассоциацией Англией (FA) возможность проведения платежа и потенциальной сделки – клубу порекомендовали отказаться от трансфера, но «святые» все равно были готовы осуществить его.

При этом «Краснодар» так и не получил гарантий того, что деньги в итоге будут перечислены на его счет, хотя и обсуждался вариант с переводом через третью сторону.

Ранее сообщалось, что «Саутгемптон» предлагал 16+2 млн долларов за игрока. 

Агент Сперцяна: «Саутгемптон» гораздо привлекательнее «Краснодара», а Чемпионшип гораздо сильнее РПЛ – это шестая лига мира. У Эдика есть интерес уехать туда»

Агент Сперцяна: «Для Эдика это последнее трансферное окно, чтобы уехать в Европу. Не понимаю мотивацию «Краснодара» не отпускать его в «Саутгемптон». Таких предложений уже не будет»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
