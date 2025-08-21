Сперцян сам решил не переходить в «Саутгемптон» – «Краснодар» был готов договориться с англичанами. Конфликта между игроком и клубом нет («Чемпионат»)

Эдуард Сперцян сам решил не переходить в «Саутгемптон».

Ранее сообщалось , что «Краснодар» принял окончательное решение не продавать полузащитника английскому клубу из-за сложностей с получением денег.

По информации «Чемпионата», «быки» были готовы договориться со «святыми», если бы футболист выразил четкое и явное желание перейти именно в этот клуб. Однако в ходе обсуждений игрок и клуб пришли к общему решению ждать других вариантов в Европе.

Отмечается, что конфликта у Сперцяна с «Краснодаром» нет.

Агент Сперцяна: «Саутгемптон» гораздо привлекательнее «Краснодара», а Чемпионшип гораздо сильнее РПЛ – это шестая лига мира. У Эдика есть интерес уехать туда»

Агент Сперцяна: «Для Эдика это последнее трансферное окно, чтобы уехать в Европу. Не понимаю мотивацию «Краснодара» не отпускать его в «Саутгемптон». Таких предложений уже не будет»