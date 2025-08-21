  • Спортс
Агент Сперцяна: «Для Эдика это последнее трансферное окно, чтобы уехать в Европу. Не понимаю мотивацию «Краснодара» не отпускать его в «Саутгемптон». Таких предложений уже не будет»

Агент Эдуарда Сперцяна считает, что настал момент для его ухода из «Краснодара».

– К сожалению, РПЛ никто не смотрит из Европы. Про это говорил и Федя Смолов в своем недавнем подкасте. У нас и так неконкурентоспособный чемпионат в сравнении с европейскими лигами, а в следующем году еще введут жесткий лимит и уровень лиги станет еще слабее, так как будет меньше возможностей привезти сюда игроков уровня того же Кордобы.

– Аргументированно.

– Поэтому не понимаю, какая мотивация у «Краснодара» не отпускать Эдика туда. Мусаев говорил, что если под конец трансферного окна за Сперцяном придет какой-то клуб, они пойдут ему навстречу. Насколько мне известно, и руководство «Краснодара» после чемпионства сказало Эдику: «Если будет предложение, устраивающее тебя и клуб – мы тебя отпустим». А за последние три года именно «Саутгемптон» сделал самое большое предложение по Сперцяну. Поэтому будет обидно, если он никуда не перейдет.

– В «Краснодаре» могут так не считать.

– Возможно, но ему в следующем году исполнится 26 лет. После 25 время идет против тебя и таких предложений уже не будет. Но если за ним придет какой-то другой клуб и трансфер случится, я буду только рад. У меня есть четкое понимание как у агента – для него это последнее трансферное окно, чтобы уехать в Европу.

– А как вообще возможен трансфер в Англию, если они не ведут дела с клубами из России?

– Это не соответствует действительности. Есть яркий кейс, подтверждающий обратное – переход Изидора в «Сандерленд». Я консультировался с ведущими английскими юристами, которые четко сказали, что если клубы захотят совершить такую сделку, никаких проблем быть не должно.

В отличие от АПЛ, где клубы согласовывают трансферы с лигой, в Чемпионшипе такого нет – все напрямую между клубами. К тому же, как показывает пример Сафонова и Перрена, «Краснодар» спокойно осуществляет сделки с европейскими клубами и не находится под санкциями. Здесь никакой разницы: французы или англичане, – сказал Вадим Оганян, представитель Эдуарда Сперцяна.

Агент Сперцяна: «Сначала не отпустили в «Аякс». Был оффер от «Ланса» – сказали, что это маленький клуб. Есть ощущение, что «Краснодар» никуда не хотел Эдика отпускать»

Увольнять ли Семака?16610 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
