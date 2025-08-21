Агент Сперцяна: «Саутгемптон» гораздо привлекательнее «Краснодара», а Чемпионшип гораздо сильнее РПЛ – это шестая лига мира. У Эдика есть интерес уехать туда»

Агент Эдуарда Сперцяна считает «Саутгемптон» привлекательнее «Краснодара».

Выступающий в Чемпионшипе клуб проявляет интерес к полузащитнику «быков» и предложил 14 миллионов долларов за футболиста.

– Насколько Эдуард расстроится, если трансфер в итоге не состоится?

– Думаю, расстроится, потому что три года хочет уехать, а сейчас есть конкретный шанс это сделать.

Если бы не хотел, думаю, не говорил в интервью после матча с «Динамо», что едет разговаривать с Сергеем Галицким.

До этого предложения он просто закрыл бы тему и не отвечал на такой вопрос. У Эдика есть конкретный интерес уехать в «Саутгемптон».

– В чем он заключается? Клуб все-таки играет в Чемпионшипе.

– Это большой клуб, который 13 сезонов играл в АПЛ, сохранил 90% состава.

Трансферная стоимость клуба более чем в два раза превышает трансферную стоимость «Краснодара ». Плюс Чемпионшип - шестая лига в мире.

Любой человек, который хорошо разбирается в футболе, прекрасно понимает, что эта лига гораздо сильнее РПЛ со спортивной точки зрения и как трамплин для трансфера в английские топ-клубы. Много действующих игроков АПЛ прошли ее.

Те, кто говорят, что это силовая лига, давно ее не смотрели – она достаточно техничная.

В том же «Саутгемптоне » играет Матеус Фернандеш из «Спортинга». Уверен, если трансфер состоится, у них сложится очень сильная связка с Эдиком. Немаловажно и чисто игровое преимущество клуба.

– В чем же оно?

– «Саутгемптон» играет со всеми с позиции силы, доминирования.

По моему твердому убеждению, «Саутгемптон» 100% вернется в АПЛ по окончании сезона. Эдику легче в такой команде: он будет постоянно на мяче и созидать.

В целом если сравнивать «Краснодар» с «Саутгемптоном», английский клуб гораздо привлекательнее по всем параметрам, начиная от трансферной стоимости команды и уровня лиги и заканчивая логистикой и доступностью, – сказал Вадим Оганян, представитель Эдуарда Сперцяна .