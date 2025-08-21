  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Агент Сперцяна: «Саутгемптон» гораздо привлекательнее «Краснодара», а Чемпионшип гораздо сильнее РПЛ – это шестая лига мира. У Эдика есть интерес уехать туда»
209

Агент Сперцяна: «Саутгемптон» гораздо привлекательнее «Краснодара», а Чемпионшип гораздо сильнее РПЛ – это шестая лига мира. У Эдика есть интерес уехать туда»

Агент Эдуарда Сперцяна считает «Саутгемптон» привлекательнее «Краснодара».

Выступающий в Чемпионшипе клуб проявляет интерес к полузащитнику «быков» и предложил 14 миллионов долларов за футболиста.

– Насколько Эдуард расстроится, если трансфер в итоге не состоится?

– Думаю, расстроится, потому что три года хочет уехать, а сейчас есть конкретный шанс это сделать.

Если бы не хотел, думаю, не говорил в интервью после матча с «Динамо», что едет разговаривать с Сергеем Галицким.

До этого предложения он просто закрыл бы тему и не отвечал на такой вопрос. У Эдика есть конкретный интерес уехать в «Саутгемптон».

– В чем он заключается? Клуб все-таки играет в Чемпионшипе.

– Это большой клуб, который 13 сезонов играл в АПЛ, сохранил 90% состава.

Трансферная стоимость клуба более чем в два раза превышает трансферную стоимость «Краснодара». Плюс Чемпионшип - шестая лига в мире.

Любой человек, который хорошо разбирается в футболе, прекрасно понимает, что эта лига гораздо сильнее РПЛ со спортивной точки зрения и как трамплин для трансфера в английские топ-клубы. Много действующих игроков АПЛ прошли ее.

Те, кто говорят, что это силовая лига, давно ее не смотрели – она достаточно техничная.

В том же «Саутгемптоне» играет Матеус Фернандеш из «Спортинга». Уверен, если трансфер состоится, у них сложится очень сильная связка с Эдиком. Немаловажно и чисто игровое преимущество клуба.

– В чем же оно?

– «Саутгемптон» играет со всеми с позиции силы, доминирования.

По моему твердому убеждению, «Саутгемптон» 100% вернется в АПЛ по окончании сезона. Эдику легче в такой команде: он будет постоянно на мяче и созидать.

В целом если сравнивать «Краснодар» с «Саутгемптоном», английский клуб гораздо привлекательнее по всем параметрам, начиная от трансферной стоимости команды и уровня лиги и заканчивая логистикой и доступностью, – сказал Вадим Оганян, представитель Эдуарда Сперцяна.

Увольнять ли Семака?15459 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
logoпремьер-лига Россия
logoчемпионшип
logoЭдуард Сперцян
logoКраснодар
logoСаутгемптон
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Осинькин о Сперцяне: «Одно дело «ПСЖ» или «Аякс», но что такое «Саутгемптон»? Не до конца понимаю, для чего Эдуарду в первую лигу»
40вчера, 21:21
Смолов о Сперцяне и «Саутгемптоне»: «Когда присылаешь классную нарезку штрафных Эдика и его голов, все говорят: с кем он играет, чемпионат России – это что? Поддержу, если он захочет уехать»
14вчера, 20:58Видео
Главные новости
Агент Сперцяна: «Сначала не отпустили в «Аякс». Был оффер от «Ланса» – сказали, что это маленький клуб. Есть ощущение, что «Краснодар» никуда не хотел Эдика отпускать»
1121 минуту назад
Президент «Сьона»: «Миранчук был сильно удивлен, что в чемпионате Швейцарии нужно очень много бегать. Его адаптация оказалась дольше, чем я думал»
4738 минут назад
Медведев о возможной отставке Семака из «Зенита»: «Спекуляции начинают докучать, но не могут внести разлад в командную обстановку и работу»
3848 минут назад
Черданцев о «Динамо»: «Cделали шаг вперед к чемпионству, а теперь отмотали назад и начинают строить. Зачем было менять предыдущего тренера? Победная хватка Карпина куда‑то делась»
37сегодня, 07:05
Мостовой о молодых игроках в РПЛ: «Батраков – перспективный, Кисляк – хорошо, хотя о нем никто не знал еще в прошлом году. Где остальные? Нет никого – в этом проблема нашего футбола»
40сегодня, 06:54
«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей, ЦСКА купил Жоао Виктора, «Зенит» обратился в ЭСК, травма Хавертца, ответ «Ньюкасла» Исаку и другие новости
25сегодня, 06:10
«Тоттенхэм» увеличит предложение по Савио до 80 млн евро (Globo)
37сегодня, 05:45
Рашид Рахимов: «Спартак» будет бороться за чемпионство – их положение не должно вводить «Рубин» в заблуждение. Они выглядели очень хорошо против «Зенита»
37сегодня, 05:30
Экс-селекционер «Галатасарая» Дечдели стал международным шеф-скаутом «Спартака». Он будет работать удаленно (Иван Карпов)
40сегодня, 05:15
«Я сам использовал 10 человек в обороне против «Барсы». Критики быть не может». Моуринью о стиле «Бенфики» против «Фенербахче»
20сегодня, 04:50
Ко всем новостям
Последние новости
Виталий Кафанов: «Сафонову по силам выиграть борьбу за место в воротах «ПСЖ». У Доннаруммы был опыт в еврокубках, у Шевалье нет такого преимущества»
423 минуты назад
Локателли отказался от 12 млн евро в год в «Аль-Ахли». Саудовский клуб увеличил «Ювентусу» предложение до 35 млн (Николо Скира)
6сегодня, 06:42
Пол Мерсон: «Никто не называл «Сити» претендентами на титул АПЛ – все говорили про «Ливерпуль» или «Арсенал». Но победа над «Вулвс» – предупреждение другим клубам»
12сегодня, 05:55
Андрей Канчельскис: «Жалко болельщиков «Спартака» – команда будет бороться за 4-5 место. Красно-белые многих покупают, но где-то ошибаются – это футбол»
17сегодня, 05:05
Угаров о «Зените»: «Команда совершенно не готова физически. Недоверие к молодым – проблема. Почему играют только бразильцы? Шилов способен выходить, Мостовой, Глушенков»
11сегодня, 03:55
Тренер «Бенфики» про 0:0 квалификации в ЛЧ: «Сколько ударов «Фенербахче» нанес до 70-й минуты? После удаления соперник начал больше рисковать – мы готовились контролировать матч»
1сегодня, 03:30
Тренер «Кайрата» про 0:0 с «Селтиком» в ЛЧ: «Ребята будут биться в ответном матче и оставят все силы. Надеемся на поддержку болельщиков – она поможет»
4сегодня, 03:05
Гюндоган может покинуть «Манчестер Сити». Несколько клубов проявляют интерес к хавбеку
4сегодня, 02:35
«Рубин» – дерзкий середняк. Очень многое зависит от Даку – его можно назвать одним из главных нападающих в РПЛ». Аршавин о команде Рахимова
сегодня, 01:55
Семин о ЦСКА: «Громадный потенциал, большую роль играют Кисляк, Глебов и Лукин. Лучше всех в РПЛ играет Мойзес в обороне. У них большие основания»
8сегодня, 01:45