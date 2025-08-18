«Динамо» близко к трансферу Антона Миранчука из «Сьона» за 2 млн евро и бонусы (Иван Карпов)
Антон Миранчук близок к переходу в «Динамо».
Московский клуб и «Сьон» обсуждают трансфер 29-летнего полузащитника за 2 миллиона евро и бонусы. Переговоры находятся на продвинутой стадии, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Самому игроку бело-голубые предлагают контракт на два года. В ближайшие дни он должен вылететь в Москву для прохождения медосмотра.
В прошлом сезоне чемпионата Швейцарии Миранчук провел 24 матча, отличившись 2 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь.
А что теперь делать со Станковичем?22737 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
