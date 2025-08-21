Антон Миранчук прилетел в Москву для перехода в «Динамо» из «Сьона» («Р-Спорт»)

Антон Миранчук прилетел в Москву для перехода в «Динамо».

Ранее сообщалось , что сумма трансфера полузащитника «Сьона» составит 1,7 миллиона евро. Миранчук может подписать двухлетний контракт с бело-голубыми. Россиянин выступает за швейцарский клуб с сентября 2024 года, его контракт рассчитан до лета 2026-го. В составе «Сьона » Антон провел 25 матчей, забив 2 гола и отдав 3 результативные передачи.