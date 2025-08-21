Антон Миранчук прилетел в Москву для перехода в «Динамо» из «Сьона» («Р-Спорт»)
Антон Миранчук прилетел в Москву для перехода в «Динамо».
Ранее сообщалось, что сумма трансфера полузащитника «Сьона» составит 1,7 миллиона евро.
Миранчук может подписать двухлетний контракт с бело-голубыми.
Россиянин выступает за швейцарский клуб с сентября 2024 года, его контракт рассчитан до лета 2026-го.
В составе «Сьона» Антон провел 25 матчей, забив 2 гола и отдав 3 результативные передачи.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
