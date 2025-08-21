«Милан» арендует Бонифасе у «Байера» за 5 млн евро с опцией выкупа за 24 млн (Фабрицио Романо)
«Милан» и «Байер» договорились о трансфере Виктора Бонифасе.
По данным Фабрицио Романо, «Милан» арендует 24-летнего нападающего сборной Нигерии за 5 миллионов евро. В соглашении прописана опция выкупа футболиста у «Байера» за 24 млн.
«Россонери» уже согласовали условия контракта с Виктором до 2030 года.
В прошлом сезоне Бонифасе забил 8 голов и сделал 1 ассист в 19 матчах Бундеслиги. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
