«Милан» арендует Бонифасе у «Байера» за 5 млн евро с опцией выкупа за 24 млн (Фабрицио Романо)

«Милан» и «Байер» договорились о трансфере Виктора Бонифасе.

По данным Фабрицио Романо , «Милан » арендует 24-летнего нападающего сборной Нигерии за 5 миллионов евро. В соглашении прописана опция выкупа футболиста у «Байера » за 24 млн.

«Россонери» уже согласовали условия контракта с Виктором до 2030 года.

В прошлом сезоне Бонифасе забил 8 голов и сделал 1 ассист в 19 матчах Бундеслиги. Его подробная статистика – здесь .