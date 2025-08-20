«Милан» сделал предложение по Бонифасе из «Байера». Клубы уверены, что заключат сделку
Виктор Бонифасе может перейти в «Милан».
По информации журналиста Sky Sport Патрика Бергера, итальянский клуб близок к оформлению трансфера нападающего «Байера».
«Россонери» сделали официальное предложение по 24-летнему нигерийцу, которое в данный момент изучают в клубе из Леверкузена. Стороны уверены, что заключат сделку.
Сам игрок уже достиг принципиальной договоренности с «Миланом».
В прошлом сезоне Бундеслиги Бонифасе провел 19 матчей и забил 8 голов. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Патрика Бергера
