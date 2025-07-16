«Милан» может купить лучшего бомбардира лиги Бельгии Арокодаре за 20-25 млн евро. За Бонифасе «Байер» требует 40-45 млн евро
«Милан» может подписать форварда «Генка» Толу Арокодаре.
Как передает Corriere dello Sport, трансфер нигерийца обойдется примерно в 20-25 млн евро – значительно меньше, чем стоимость других игроков, которые рассматриваются «Миланом» для усиления атаки.
Основной целью «россонери» по-прежнему является Виктор Бонифасе – сообщается, что «Байер» просит за нападающего 40–45 миллионов евро.
В прошедшем сезоне чемпионата Бельгии Арокодаре забил 21 гол в 40 матчах, став лучшим бомбардиром лиги. Подробную статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.
На счету Бонифасе 8 голов в 19 матчах Бундеслиги. Подробную статистику 24-летнего игрока можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Corriere dello Sport
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