«Милан» может купить лучшего бомбардира лиги Бельгии Арокодаре за 20-25 млн евро. За Бонифасе «Байер» требует 40-45 млн евро

«Милан» может подписать форварда «Генка» Толу Арокодаре.

Как передает Corriere dello Sport, трансфер нигерийца обойдется примерно в 20-25 млн евро – значительно меньше, чем стоимость других игроков, которые рассматриваются «Миланом » для усиления атаки.

Основной целью «россонери» по-прежнему является Виктор Бонифасе – сообщается, что «Байер » просит за нападающего 40–45 миллионов евро.

В прошедшем сезоне чемпионата Бельгии Арокодаре забил 21 гол в 40 матчах, став лучшим бомбардиром лиги. Подробную статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь .

На счету Бонифасе 8 голов в 19 матчах Бундеслиги. Подробную статистику 24-летнего игрока можно найти здесь .