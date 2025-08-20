«Милан» и «Байер» договорились об аренде Бонифасе с опцией выкупа за 30 млн евро. Сделка зависит от соглашения форварда с миланцами (Флориан Плеттенберг)

«Милан» и «Байер» договорились об аренде Виктора Бонифасе.

Ранее сообщалось , что 24-летний нападающий уже достиг принципиальной договоренности с «россонери ».

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, клубы достигли полного соглашения о годовой аренде. Оно предусматривает возможность выкупа игрока за 30 млн евро летом 2026 года.

Теперь осталось уточнить последние детали соглашения между Бонифасе и «Миланом». Если нигериец даст окончательное согласие, сделка состоится.

В минувшем сезоне Бундеслиги Виктор забил 8 голов в 19 играх. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .