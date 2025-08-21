Мама Рабьо о стычке Адриена с Роу: «Не верю в «неслыханную жестокость», никто не попал в больницу, не было ни сломанных носов, ни разбитых губ. Удивляет, что никто не вмешался»

Мать Адриена Рабьо не верит в заявления руководства «Марселя» о драке.

Между Рабьо и Джонатаном Роу произошла стычка после поражения от «Ренна» (0:1) в первом туре Лиги 1. Оба футболиста были отстранены от команды и выставлены на трансфер.

Президент «Марселя » Пабло Лонгория прокомментировал случившееся так: «Что-то неслыханное, жестокое, агрессивное, переходящее все границы. Ни я, ни Де Дзерби с Бенатия не видели ничего подобного в раздевалке».

«Что значит «неслыханная жестокость»? Никто не пострадал, никто не попал в больницу, не было ни сломанных носов, ни разбитых губ. Никому не накладывали швов, не было периода полной нетрудоспособности, так что я правда не понимаю. «Неслыханная жестокость»? Я в это не верю.

Я не отрицаю факт стычки, как и Адриен . Я позволю ему рассказать свою версию событий. Меня удивляет, что мы знаем, что в раздевалке находились тренер [Роберто Де Дзерби] и господин Бенатия (спортивный директор «Марселя» – Спортс’‘). Можем ли мы представить, что никто не вмешался, когда произошла «беспрецедентно жестокая» стычка? Я не верю, да и никто в это все равно не верит», – сказала Вероник Рабьо.

Рабьо пытался успокоить ссорившихся Рульи и Роу, но сам первым ударил Джонатана. Когда их разняли, англичанин нанес Адриену удар сзади и драка возобновилась (Ромен Молина)