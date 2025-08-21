«Зенит» провел открытую тренировку на Дворцовой площади – ее посетили более 20 тысяч человек. Использовавшийся газон передадут в детский дом

Более 20 тысяч человек пришли на тренировку «Зенита» на Дворцовой площади.

Сегодня на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге проходит фестиваль , посвященный «Зениту ».

В рамках мероприятия прошли тренировки команд клубной системы сине‑бело‑голубых.

Кроме того, состоялась открытая тренировка первой команды, в которой приняли участие все футболисты основного состава. После нее началась автограф-сессия с участием всех игроков «Зенита».

Тренировку посетили 20646 человек, сообщили в пресс-службе «Зенита».

Главный тренер петербуржцев Сергей Семак в комментарии «МК» рассказал , что газон, использованный сегодня на площади в рамках открытой тренировки, позже передадут в детский дом.