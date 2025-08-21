Израильская ассоциация о решении Норвегии направить средства от матча на помощь жителям Газы: «Пожалуйста, убедитесь, что деньги не пойдут террористам или на китобойный промысел»

В Израиле отреагировали на желание Норвегии помочь Палестине.

Ранее президент Норвежской футбольной ассоциации Лисе Клавенесс заявила , что организация планирует передать средства, вырученные от матча со сборной Израиля, на помощь жителям Газы: «Не можем оставаться равнодушными к страданиям и непропорциональным нападениям».

Команды встретятся 11 октября в Осло в рамках квалификации ЧМ-2026 .

«Обычно мы не даем ассоциациям рекомендаций относительно использования доходов от матчей, даже если они получены благодаря матчу с нашей гордой сборной, но на этот раз мы отступим от наших обычаев: было бы неплохо, если бы часть суммы была направлена на то, чтобы норвежская футбольная ассоциация осудила массовые убийства 7 октября, унесшие жизни сотен израильских граждан и детей, или на действия по освобождению 50 заложников.

И, пожалуйста, убедитесь, что деньги не будут переданы террористическим организациям или на китобойный промысел», – заявили в Израильской футбольной ассоциации.