Израильская ассоциация о решении Норвегии направить средства от матча на помощь жителям Газы: «Пожалуйста, убедитесь, что деньги не пойдут террористам или на китобойный промысел»
Ранее президент Норвежской футбольной ассоциации Лисе Клавенесс заявила, что организация планирует передать средства, вырученные от матча со сборной Израиля, на помощь жителям Газы: «Не можем оставаться равнодушными к страданиям и непропорциональным нападениям».
Команды встретятся 11 октября в Осло в рамках квалификации ЧМ-2026.
«Обычно мы не даем ассоциациям рекомендаций относительно использования доходов от матчей, даже если они получены благодаря матчу с нашей гордой сборной, но на этот раз мы отступим от наших обычаев: было бы неплохо, если бы часть суммы была направлена на то, чтобы норвежская футбольная ассоциация осудила массовые убийства 7 октября, унесшие жизни сотен израильских граждан и детей, или на действия по освобождению 50 заложников.
И, пожалуйста, убедитесь, что деньги не будут переданы террористическим организациям или на китобойный промысел», – заявили в Израильской футбольной ассоциации.