61

Унитаз, фекалии, камни и палки бросали фанаты друг в друга во время игры «Индепендьенте» – «Универсидад де Чили». Матч не доиграли, более 300 человек арестованы, около 10 пострадали

Матч Кубка Судамерикана не доиграли из-за беспорядков на трибунах.

«Индепендьенте» принимал «Универсидад де Чили» в ответном матче 1/8 финала турнира. Первая игра закончилась победой чилийцев со счетом 1:0. 

В начале второго тайма на трибунах произошли стычки с участием фанатов команд – они начались после того, как о болельщики гостей сняли флаг хозяев. 

После этого фанаты чилийцев стали бросать палки, камни, сиденья. В ход также пошли сломанный унитаз, который фанаты унесли из туалета, фекалии и светошумовая граната. 

Матч был приостановлен – его обещали возобновить, когда болельщики «Универсидада» добровольно покинут стадион. До этого момента ни один из 650 полицейских не вмешивался. 

Когда фанаты гостей уже начали уходить, на оставшихся напали уже болельщики хозяев – некоторые из пострадавших получили ножевые ранения, один упал с высоты. Только тогда силы правопорядка стали вмешиваться в происходящее. 

По предварительным данным, в результате стычек пострадали около 10 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Более 300 нарушителей порядка были арестованы.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: TyC Sports
