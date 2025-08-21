US Open. Мирра Андреева попала в одну четверть с Пегулой, Рыбакина – с Соболенко, Александрова сыграет с Севастовой, Винус – с Муховой
В верхней четверти действующая чемпионка Арина Соболенко (1) сыграет с Ребекой Машаровой, а Жасмин Паолини (7) – с квалифаером.
Вероника Кудерметова (24) поборется с квалифаером, Полина – с Нурией Парризас Диас, Елена Рыбакина (9) – с Юлией Парехой (WC).
Во второй четверти Джессика Пегула (4) встретится с Майар Шериф, Мирра Андреева (5) – с Алисией Паркс.
Анна Блинкова сыграет с Юлией Стародубцевой, Анастасия Павлюченкова – с Даяной Ястремской (30). Людмила Самсонова (15) начнет выступление матчем с Юэ Юань, Анастасия Потапова – с Чжу Линь.
В третьей четверти чемпионка-2023 Коко Гауфф (3) встретится с Айлой Томлянович, Мэдисон Киз (6) – с Ренатой Сарасуа.
Соперницей Петры Квитовой, проводящей последний турнир в карьере, будет Диан Парри. Камилла Рахимова поборется с Каролин Гарсия (WC).
Двукратная чемпионка турнира Винус Уильямс (WC) попала на Каролину Мухову (11).
В нижней части сетки Аманда Анисимова (8) сыграет с Кимберли Биррелл, чемпионка-2022 Ига Швентек (2) – с Эмильяной Аранго.
Екатерина Александрова (13) встретится с Анастасией Севастовой, Диана Шнайдер (20) – с Лаурой Зигемунд, Анна Калинская (29) – с Клэрви Нгунуэ.
Анастасия Захарова начнет матчем с Элиной Аванесян.
