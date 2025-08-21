US Open. Мирра Андреева попала в одну четверть с Пегулой, Рыбакина – с Соболенко, Александрова сыграет с Севастовой, Винус – с Муховой

  • Спортс
Прошла жеребьевка US Open, который стартует 24 августа.

В верхней четверти действующая чемпионка Арина Соболенко (1) сыграет с Ребекой Машаровой, а Жасмин Паолини (7)  – с квалифаером.

Вероника Кудерметова (24) поборется с квалифаером, Полина – с Нурией Парризас Диас, Елена Рыбакина (9) – с Юлией Парехой (WC).

Во второй четверти Джессика Пегула (4) встретится с Майар Шериф, Мирра Андреева (5) – с Алисией Паркс.

Анна Блинкова сыграет с Юлией Стародубцевой, Анастасия Павлюченкова – с Даяной Ястремской (30). Людмила Самсонова (15) начнет выступление матчем с Юэ Юань, Анастасия Потапова – с Чжу Линь.

В третьей четверти чемпионка-2023 Коко Гауфф (3) встретится с Айлой Томлянович, Мэдисон Киз (6) – с Ренатой Сарасуа.

Соперницей Петры Квитовой, проводящей последний турнир в карьере, будет Диан Парри. Камилла Рахимова поборется с Каролин Гарсия (WC).

Двукратная чемпионка турнира Винус Уильямс (WC) попала на Каролину Мухову (11).

В нижней части сетки Аманда Анисимова (8) сыграет с Кимберли Биррелл, чемпионка-2022 Ига Швентек (2) – с Эмильяной Аранго.

Екатерина Александрова (13) встретится с Анастасией Севастовой, Диана Шнайдер (20) – с Лаурой Зигемунд, Анна Калинская (29) – с Клэрви Нгунуэ.

Анастасия Захарова начнет матчем с Элиной Аванесян

Полностью сетка здесь.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
