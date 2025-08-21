Мэр Новокузнецка о возможном снятии «Металлурга» с ВХЛ: «Откровенный шантаж. Руководитель умалчивает, что клуб – должник. Команда будет играть, вопросы решим»

Мэр Новокузнецка прокомментировал возможное снятие «Металлурга» с ВХЛ.

Ранее появилась информация, что новокузнецкий клуб может сняться по ходу предстоящего сезона Olimpbet ВХЛ.

По словам генерального директора «Металлурга», город требует подписания нового соглашения о пользовании ареной, на выполнение которого у клуба не хватит средств.

«Когда в 2020 году грянул кризис, клуб попросил помощи у администрации. Город пошел на уступки, Новокузнецк – хоккейный город! Оставить команду без помощи нельзя.

Администрация взяла на себя, помимо расходов на организацию и проведение матчей, дополнительно расходы за коммунальные услуги, услуги по содержанию и ремонту арены и прилегающей территории.

С 2023 года – вновь шикарный подарок клубу! Арена была предоставлена администрацией города в безвозмездное пользование. То есть бесплатно!

Взамен такого роскошного предложения клуб должен был всего лишь оплачивать коммунальные и эксплуатационные расходы. Как это было раньше – до 2020 года. Последние три года клуб не делает и этого. Сам загнал себя в долговой угол, но в защите лучшая тактика – это ведь всегда нападение?!

Согласно условиям соглашения, за счет полученных средств от продажи билетов на домашние матчи команд «Металлург» и «Кузнецкие Медведи», должна происходить компенсация затрат за коммунальные услуги, услуги и работы по содержанию и ремонту арены, холодильного оборудования и других инженерных систем и прилегающей территории.

Однако по итогам 2024 года доход от продажи билетов на матчи в ТРИ раза МЕНЬШЕ, чем затраты бюджета на коммунальные и эксплуатационные расходы, а также расходы на организацию и обслуживание матчей, которые несет также муниципалитет. Не надо быть экономистом, чтобы понять, насколько это кабальное соглашение для городской казны, но очень удобное для клуба – сесть и ножки свесить!

В связи с чем город направил клубу допсоглашение, чтобы урегулировать вопрос по оплате. Это было сделано ДВАЖДЫ! Оба раза руководство категорически отказалось приводить соглашение в соответствие. Более того, от переговоров руководитель уклонился, зато выпускает в СМИ однобокую информацию, которая не соответствует действительности! А о том, что клуб – должник, деликатно умалчивает! Действительно, считать чужие деньги – не свои тратить.

К слову, про траты! В то время, когда директор клуба месяцами отдыхает в европейской части России и оттуда льет грязь на город, именно город фактически в одностороннем порядке финансово поддерживает ХОККЕЙ в Новокузнецке.

Со стороны клуба начался откровенный шантаж! Предъявляются требования о якобы понесенных расходах за ненадлежащее исполнение обязательств со стороны города, а именно за непредоставление помещений. Однако свои обязательства город исполняет: с 2023 года помещения как были переданы, так и остались в безвозмездном пользовании у клуба!

Что удивляет в этой истории: вместо того, чтобы тренироваться на предоставленной на безвозмездной основе арене, руководитель клуба принимает решение тренироваться в других городах за внушительные суммы, которые потом необоснованно предъявляются как убытки городу. Удобно, неправда ли?!

Итого: за все хорошее приходится расплачиваться, что, собственно говоря, сейчас и происходит. Несмотря на все, хоккей как был, так и остается главным видом спорта в Новокузнецке.

Надеемся, что неспортивное поведение одного человека не разрушит то, что так любит Новокузнецк! А именно, ХОККЕЙ!

Уверен, что эти рабочие вопросы решим, зачем было их выносить в публичную плоскость – непонятно. Команда будет играть в Новокузнецке!» – написал в соцсетях мэр Новокузнецка Денис Ильин.