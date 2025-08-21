  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Мэр Новокузнецка о возможном снятии «Металлурга» с ВХЛ: «Откровенный шантаж. Руководитель умалчивает, что клуб – должник. Команда будет играть, вопросы решим»
7

Мэр Новокузнецка о возможном снятии «Металлурга» с ВХЛ: «Откровенный шантаж. Руководитель умалчивает, что клуб – должник. Команда будет играть, вопросы решим»

Мэр Новокузнецка прокомментировал возможное снятие «Металлурга» с ВХЛ.

Ранее появилась информация, что новокузнецкий клуб может сняться по ходу предстоящего сезона Olimpbet ВХЛ.

По словам генерального директора «Металлурга», город требует подписания нового соглашения о пользовании ареной, на выполнение которого у клуба не хватит средств.

«Когда в 2020 году грянул кризис, клуб попросил помощи у администрации. Город пошел на уступки, Новокузнецк – хоккейный город! Оставить команду без помощи нельзя.

Администрация взяла на себя, помимо расходов на организацию и проведение матчей, дополнительно расходы за коммунальные услуги, услуги по содержанию и ремонту арены и прилегающей территории.

С 2023 года – вновь шикарный подарок клубу! Арена была предоставлена администрацией города в безвозмездное пользование. То есть бесплатно!

Взамен такого роскошного предложения клуб должен был всего лишь оплачивать коммунальные и эксплуатационные расходы. Как это было раньше – до 2020 года. Последние три года клуб не делает и этого. Сам загнал себя в долговой угол, но в защите лучшая тактика – это ведь всегда нападение?!

Согласно условиям соглашения, за счет полученных средств от продажи билетов на домашние матчи команд «Металлург» и «Кузнецкие Медведи», должна происходить компенсация затрат за коммунальные услуги, услуги и работы по содержанию и ремонту арены, холодильного оборудования и других инженерных систем и прилегающей территории.

Однако по итогам 2024 года доход от продажи билетов на матчи в ТРИ раза МЕНЬШЕ, чем затраты бюджета на коммунальные и эксплуатационные расходы, а также расходы на организацию и обслуживание матчей, которые несет также муниципалитет. Не надо быть экономистом, чтобы понять, насколько это кабальное соглашение для городской казны, но очень удобное для клуба – сесть и ножки свесить!

В связи с чем город направил клубу допсоглашение, чтобы урегулировать вопрос по оплате. Это было сделано ДВАЖДЫ! Оба раза руководство категорически отказалось приводить соглашение в соответствие. Более того, от переговоров руководитель уклонился, зато выпускает в СМИ однобокую информацию, которая не соответствует действительности! А о том, что клуб – должник, деликатно умалчивает! Действительно, считать чужие деньги – не свои тратить.

К слову, про траты! В то время, когда директор клуба месяцами отдыхает в европейской части России и оттуда льет грязь на город, именно город фактически в одностороннем порядке финансово поддерживает ХОККЕЙ в Новокузнецке.

Со стороны клуба начался откровенный шантаж! Предъявляются требования о якобы понесенных расходах за ненадлежащее исполнение обязательств со стороны города, а именно за непредоставление помещений. Однако свои обязательства город исполняет: с 2023 года помещения как были переданы, так и остались в безвозмездном пользовании у клуба!

Что удивляет в этой истории: вместо того, чтобы тренироваться на предоставленной на безвозмездной основе арене, руководитель клуба принимает решение тренироваться в других городах за внушительные суммы, которые потом необоснованно предъявляются как убытки городу. Удобно, неправда ли?!

Итого: за все хорошее приходится расплачиваться, что, собственно говоря, сейчас и происходит. Несмотря на все, хоккей как был, так и остается главным видом спорта в Новокузнецке.

Надеемся, что неспортивное поведение одного человека не разрушит то, что так любит Новокузнецк! А именно, ХОККЕЙ!

Уверен, что эти рабочие вопросы решим, зачем было их выносить в публичную плоскость – непонятно. Команда будет играть в Новокузнецке!» – написал в соцсетях мэр Новокузнецка Денис Ильин.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Дениса Ильина
деньги
logoВХЛ
logoКХЛ
бизнес
Политика
logoМеталлург Мг
logoКузнецкие Медведи
logoМХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Металлург» из Новокузнецка может сняться с ВХЛ из-за проблем с ареной: «Администрация города решила, что не будет платить за ее содержание, и идет на разрыв соглашения»
68сегодня, 08:15
Кудашов о снятии «Витязя» с КХЛ: «Решение областных властей. В России только «Краснодар», частично «Спартак» и «Акрон» – частные клубы»
716 августа, 13:47
Вячеслав Фетисов: «Не должно быть клубов-олигархов, которые разворовывают мелкие команды. Интересна идея, что госкорпорации должны финансировать не какие-то клубы, а всю КХЛ»
2012 августа, 17:18
Главные новости
Фонбет Кубок Блинова. «Локомотив» победил «Сибирь», «Авангард» играет с «Нефтехимиком»
1727 минут назадLive
Пакетт о сравнениях Комтуа с Маршандом: «Оба немного крысята. Им нравится залезать под кожу соперника. Иногда хватают ненужные удаления, но такова роль»
28 минут назад
«Трамп, знаете, кто такой? Просил, чтобы наши ребята ему майку подписали». Фетисов о президенте США на встрече с юными хоккеистами в Минске
4сегодня, 13:20
Ги Буше о возвращении Маклауда в «Авангард»: «Все зависит от решения НХЛ, смогут ли ребята играть там. Через 5-10 дней должна появиться ясность»
4сегодня, 13:03
Гендиректор «Салавата» о Хмелевски: «Получили щедрое предложение от «Авангарда», но Саша остается. Мы не можем потерять лидера и лишить болельщиков надежды»
10сегодня, 12:35
Григоренко о Ротенберге: «Его пресс-конференции были популярны, он знает, как сделать шоу. Роман Борисович – энергичный тренер, смотрит много игр, вникает в нюансы»
11сегодня, 12:19
Грецкий перешел в «Динамо» Минск из «Амура», контракт – на год
7сегодня, 11:54
Гендиректор «Салавата» о расторжении Ливо: «КХЛ нас поддержала, мы действовали по регламенту. Он получил визу 11 августа – это не вина клуба. Мог бы приехать 10‑го, проблем бы не было»
12сегодня, 11:25
Ружичка может заработать до 150 млн рублей за 2 года в «Спартаке» («СЭ»)
3сегодня, 10:58
Григоренко о Кузнецове: «Один из самых позитивных ребят, которых я встречал, веселый, любит пошутить. У него сумасшедшая энергетика, он лидер в раздевалке»
4сегодня, 10:46
Ко всем новостям
Последние новости
Хисамутдинов вернулся в «Нефтехимик», контракт – на один сезон
12 минут назад
«Лада» показала новую форму – с джерси образца сезона-1993/94, когда клуб выиграл регулярный чемпионат. На груди – эмблема ВАЗ, использовавшаяся на автомобилях до середины 80-х
241 минуту назадФото
«Автомобилист» хочет 15 млн рублей за Филяева, минское «Динамо» не готово платить столько. У форварда 0+1 в 15 матчах прошлой регулярки
сегодня, 12:51
Шабанов о религии: «Родители не навязывали, сам пришел к этому. На все воля Всевышнего! Если у тебя в жизни хорошо – ты заслужил»
сегодня, 12:06
Пакетт о КХЛ: «Вторая по силе лига в мире после НХЛ. Я четвертый год здесь, мне нравится, финансово также лучше всего в Европе»
сегодня, 11:41
«Нефтехимик» обменял Леонтьева в «Адмирал» на компенсацию
сегодня, 11:12
«Авангард» подписал контракт со Степановым на год. Форвард стал лучшим игроком и снайпером ВХЛ в сезоне-2022/23
2сегодня, 09:58
Генменеджер Канады о вратарях на Олимпиаду-2026: «В команду попадут лучшие к 1 января. Восемь или девять человек борются за три места»
6сегодня, 09:58
Коршков о «Тракторе»: «Ребята хотят завершить незаконченное дело, стать лучше, чем в прошлом году. Мне нужно доказать состоятельность в топ-клубе»
сегодня, 09:45
Владимир Плющев: «У сибирских соседей разные команды – у «Авангарда» две лавочки, у «Сибири» – одна. Легионеры-ветераны там очень спорные, с молодежью – беда»
2сегодня, 09:42