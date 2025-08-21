Норвегия передаст вырученные от матча с Израилем средства на помощь жителям Газы: «Не можем оставаться равнодушными к страданиям и непропорциональным нападениям»

Норвегия направит доходы от матча с Израилем на помощь жителям Палестины.

Сборная Норвегии примет команду Израиля 11 октября в рамках квалификации ЧМ-2026 .

«Ни мы, ни другие организации не можем оставаться равнодушными к страданиям, связанным с гуманитарным кризисом, и непропорциональным нападениям, которым гражданское население Газы подвергается в течение длительного времени.

Мы хотим пожертвовать вырученные средства гуманитарной организации, которая каждый день спасает жизни в Газе и оказывает активную неотложную помощь на местах», – заявила президент Норвежской футбольной ассоциации Лисе Клавенесс.